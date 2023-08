Warren Buffett vừa rót hơn 800 triệu USD vào một lĩnh vực chắc chắn hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm nguồn cung

Vào thứ Hai, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã tiết lộ khoản đầu tư 814 triệu USD vào 3 công ty xây dựng nhà ở Mỹ. Berkshire đang đặt cược vào một lĩnh vực được hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Berkshire tiết lộ đã mua 6 triệu cổ phiếu của DR Horton trị giá khoảng 726 triệu USD vào cuối quý hai, cũng như 152.572 cổ phiếu của Lennar và 11.112 cổ phiếu của NVR. Cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà và các công ty phục vụ ngành này đã phục hồi trong năm nay sau một năm 2022 đầy khó khăn khi lãi suất cao hơn làm giảm nhu cầu.

Ai là người chỉ đạo?

Berkshire đã có nhiều hoạt động liên quan đến ngành xây dựng nhà ở. Berkshire sở hữu nhiều công ty con chuyên sản xuất các vật liệu và sản phẩm cho ngành xây dựng nhà ở, như sàn nhà, sơn, cách nhiệt, mái nhà và nhà lắp ghép.

Cho đến đầu năm nay, các công ty này vẫn hoạt động không tốt. Theo báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway, doanh thu của các công ty con liên quan đến ngành xây dựng nhà ở đã giảm 12% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc mua cổ phiếu DR Horton sẽ đưa Berkshire trở thành một trong mười cổ đông lớn nhất của công ty với khoảng 1,8% cổ phần.

Không rõ việc mua cổ phiếu là do Buffett tự mình chỉ đạo hay do 2 cấp phó và Todd Combs và Ted Weschler. Các nhà phân tích theo dõi Berkshire thường cho rằng những khoản mua cổ phiếu nhỏ hơn 1 tỷ USD là do Combs hoặc Weschler thực hiện.

Những khoản đầu tư vào ba cổ phiếu này diễn ra trong một giai đoạn mà Buffett khá yên ắng, khi nhà đầu tư nổi tiếng này đã bán đi lượng cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD - nhiều hơn số cổ phiếu mà ông mua vào. Ông đã đầu tư nhiều tiền thu được từ việc bán cổ phiếu vào các trái phiếu kho bạc Mỹ có lợi suất tương đối cao, khiến cho nguồn tiền mặt của công ty gần đạt mức kỷ lục là 147 tỷ USD.

Berkshire cũng đã tăng vị thế đầu tư vào Capital One và Occidental Petroleum, hai công ty mà Berkshire đã mua cổ phiếu trước đó. Capital One là một trong những công ty phát hành thẻ tín dụng Visa và Mastercard lớn nhất tại Mỹ cũng như cung cấp các dịch vụ ngân hàng và cho vay khác. Berkshire đã tăng cổ phần của mình lên hơn 25% và nắm giữ 1,4 tỷ USD cổ phiếu vào cuối quý.

Berkshire cũng tiết lộ rằng họ đã giảm vị thế đầu tư của mình trong nhà sản xuất trò chơi điện tử Activision Blizzard, công ty dầu mỏ lớn Chevron, nhà sản xuất ô tô General Motors, tập đoàn công nghiệp Celanese và công ty bảo hiểm nhân thọ Globe Life.

Trong khi đó, tập đoàn đã hoàn toàn rút khỏi các khoản đầu tư vào McKesson, tập đoàn chăm sóc sức khỏe Marsh & McLennan và Vitese Energy.

Tham khảo FT