Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Nhà Trắng.

Xu hướng này không chỉ đe dọa sự ổn định của nước Mỹ mà còn cả toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo. RIA Novosti đưa tin về những rủi ro toàn cầu.

Đáng báo động

Năm thứ tư liên tiếp, nợ quốc gia của Mỹ tăng với tốc độ nhanh hơn. Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 cho thấy mức tăng hơn hai nghìn tỷ đô la, nâng tổng số lên 37,64 nghìn tỷ đô la - mức cao nhất mọi thời đại.

Đỉnh điểm tăng nợ công của Mỹ xảy ra vào năm 2020, khi các chương trình hỗ trợ kinh tế quy mô lớn trong bối cảnh đại dịch coronavirus đã dẫn đến mức tăng vọt 4,2 nghìn tỷ đô la. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng trở lại mức thông thường là 1,5 nghìn tỷ đô la.

Nhưng chỉ một năm sau, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, con số này đã đạt 2,5 nghìn tỷ đô la. Xu hướng này vẫn tiếp tục: 2,2 nghìn tỷ đô la vào năm 2023, 2,3 nghìn tỷ đô la vào năm 2024 và cuối cùng là 2,2 nghìn tỷ đô la vào năm 2025.

Nhìn chung, đã có hai đợt tăng đột biến đáng kể trong 25 năm qua, cả hai đều liên quan đến khủng hoảng, theo Olga Belenkaya, Trưởng bộ phận Phân tích Kinh tế Vĩ mô tại FG Finam.

Đợt đầu tiên là vào năm 2008, khi chính phủ giải cứu hệ thống tài chính khỏi phá sản bằng cách tái cấp vốn cho các ngân hàng, mua lại các tài sản gặp khó khăn và cung cấp hỗ trợ tài chính quy mô lớn cho các tổ chức tài chính.

Đợt thứ hai là vào năm 2020: do các biện pháp chưa từng có tiền lệ nhằm ngăn chặn đại dịch, nền kinh tế toàn cầu gần như đình trệ, buộc các chính phủ phải chi hàng nghìn tỷ đô la để hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng lên 15,2% GDP, mức cao nhất kể từ năm 1945, và nợ quốc gia đạt 126% GDP.

Lý do là rõ ràng

Thâm hụt ngân sách hiện đã thu hẹp, nhưng vẫn ở mức cao so với một nền kinh tế không bị khủng hoảng, điều này lại cản trở việc giảm gánh nặng nợ, chuyên gia Belenkaya giải thích.

Những vấn đề khác phát sinh từ cải cách thuế được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, và các sáng kiến của chính quyền Dân chủ nhằm tăng chi tiêu cho chính sách xã hội, hỗ trợ năng lượng tái tạo và sản xuất chất bán dẫn cũng làm gia tăng khó khăn.

"Việc giảm thuế năm 2017 đã làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách. Sau khi được khôi phục vào năm ngoái, tốc độ tăng trưởng nợ đã tăng gấp đôi so với mức trung bình 25 năm", Dmitry Matyushenkov, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Pháp luật, lưu ý.

Và chi phí vay tăng cao trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn do chi phí trả nợ tăng.

"Khi lãi suất và mức nợ tăng, chi phí lãi vay tăng theo cấp số nhân. Năm nay, chi phí lãi vay đã đạt 1,2 nghìn tỷ đô la - chiếm 25% tổng chi tiêu ngân sách", Sergey Varfolomeev, cố vấn đầu tư tại cơ quan đăng ký của Ngân hàng Nga và là đối tác tại Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC), nhận định.

Cuối cùng, Matyushenkov cho biết thêm, rất nhiều tiền được dùng để viện trợ cho Ukraine, Israel và các chi phí quân sự khác.

Kết quả là, chính phủ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên: nợ công tăng dẫn đến lãi suất phải trả cao hơn. Điều này dẫn đến việc cắt giảm ngân sách cho các chương trình xã hội.

Cuối cùng, chính phủ phải vay nợ nhiều hơn nữa. Cần lưu ý rằng lần gần nhất doanh thu của Mỹ vượt quá chi tiêu là vào năm 2001.

Hậu quả tự nhiên

Cho đến nay, Washington chỉ đơn giản là nâng trần nợ, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc vay nợ không kiểm soát sẽ không giải quyết được vấn đề mất cân đối thu chi và do đó cực kỳ nguy hiểm.

Mỗi đô la chi cho việc trả nợ sẽ làm giảm nguồn tài trợ cho cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế, làm suy yếu tăng trưởng kinh tế dài hạn và phát triển công nghệ.

"Luật pháp Mỹ quy định rằng nếu trần nợ công chạm đến ngưỡng, Quốc hội có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp để tránh vỡ nợ, bao gồm cả việc nâng trần nợ công, thậm chí xóa bỏ nó. Điều này đã diễn ra thường xuyên trong những năm gần đây", Matyushenkov nhớ lại.

Cuối cùng, chính sách này dẫn đến mất lòng tin và giảm cơ hội đầu tư. Các cường quốc (Trung Quốc, Nga, Ấn Độ) đang tích cực từ bỏ giao dịch bằng đô la, đặc biệt là trong nhóm BRICS.

Các nhà đầu tư đang chuyển hướng ồ ạt sang các khoản đầu tư bền vững như vàng, Bitcoin và bạc, làm suy yếu vị thế đồng đô la là đồng tiền dự trữ chính.

"Các cơ quan lớn nhất đã hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ mức cao nhất là AAA xuống một bậc. Rủi ro về nợ và cân đối tài khóa có thể gia tăng đồng nghĩa với chi phí vay vốn của quốc gia này sẽ cao hơn trong dài hạn", Belenkaya nói thêm.

IMF cũng đi đến kết luận tương tự. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu: "Nợ công ngày càng tăng dẫn đến chi phí lãi vay cao hơn, gây áp lực lên chi phí vay, hạn chế các khoản chi tiêu khác và làm giảm khả năng hấp thụ cú sốc của chính phủ".

Bà cảnh báo rằng tình hình hiện tại đang đặt ra những lo ngại nghiêm trọng: theo dự báo, đến năm 2029, nợ công toàn cầu sẽ vượt quá quy mô của toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Các nền kinh tế phát triển và đang phát triển là những tác nhân đóng góp lớn nhất vào mức tăng này, với Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Cố vấn Varfolomeev nhấn mạnh rằng việc giảm tỷ lệ vay nợ đòi hỏi phải có những cải cách cơ cấu mạnh mẽ kết hợp giữa quản lý chi tiêu có trách nhiệm, tăng trưởng doanh thu và hỗ trợ tiềm năng kinh tế.

Nhưng hiện tại, chính phủ Mỹ đang cố gắng giải quyết vấn đề thông qua các mức thuế quan mạnh tay và áp đặt các nghĩa vụ đầu tư lên EU.

Các nhà phân tích đồng ý rằng cách tiếp cận này không hiệu quả. Hơn nữa, người đứng đầu IMF tin rằng kết quả là Mỹ sẽ phải đối mặt với lạm phát cao hơn, trong khi hàng hóa dành cho Mỹ sẽ tràn vào các quốc gia khác. Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến một vòng chiến tranh thương mại mới.