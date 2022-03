Website DBZ coin của Johnny Đặng âm thầm biến mất, Hiếu PC cảm thán: ‘Thế thì khổ cho các dân chơi rồi’, đồng thời tiết lộ một điều đặc biệt

Hiếu PC là cái tên đã quá quen thuộc đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh từng là một hacker khét tiếng, sau khi mãn hạn tù tại Mỹ, anh trở về Việt Nam, được trao cơ hội đóng góp cho xã hội khi trúng tuyển vào Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiếu PC luôn mong muốn cống hiến cho nước nhà và hỗ trợ cộng đồng mạng những phương thức bảo mật an toàn.

Mới đây, trên trang cá nhân, trước sự việc website BDZ coin của Johnny Đặng biến mất, anh đã cập nhật dòng trạng thái cảm thán: "Ơ, website sao anh Đặng off luôn rồi. Thế thì khổ cho các dân chơi rồi."

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC đồng thời hé lộ về dự án sắp tới - "chuyên trang về phân tích kỹ thuật lẫn yếu tố con người theo cách viết trung lập về các dự án crypto"

Cũng trong bài đăng, Hiếu PC đã hé lộ về dự án sắp tới khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Chuyên gia an ninh mạng này cho biết, chuẩn bị "ra chuyên trang về phân tích kỹ thuật lẫn yếu tố con người theo cách viết trung lập về các dự án crypto, đặc biệt các dự án có tính rủi ro cao. Để đưa mọi người 1 cách nhìn mới."



"Tất nhiên chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho mọi người có nên đầu tư hay không theo luật pháp quy định của Việt Nam", Hiếu PC nhấn mạnh.

Bên dưới bình luận, Hiếu PC còn "tiết lộ đôi chút về chuyên trang Internet Guardian, người cảnh báo cho cộng đồng Crypto."

"Nhiệm vụ phân tích các dự án crypto đang hot và các dự án crypto có dấu hiệu đáng nghi. Lên kế hoạch take down và report dự án crypto để ra đảo. Domain mình sẽ tiết lộ sau. Roadmap và white paper sẽ có đầy đủ. Đặc biệt chúng tôi sẽ chỉ phân tích trung lập theo thang điểm và không khẳng định dự án nào là scam", chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC chia sẻ.



Về đồng coin của Johnny Đặng, có thể thấy, thời điểm năm 2021, từng đợt biến động giá của DBZ coin đều liên quan đến mối quan hệ giữa ông trùm kim cương và YouTuber Khoa Pug.

Trước đó, DBZ coin từng có khoảng thời gian tăng giá liên tục, đạt kỷ lục 0,15 USD vào ngày 29/9 năm ngoái - thời điểm bộ đôi Khoa Pug - Johnny Đặng xuất hiện song hành trong các cuộc chơi, thăm thú, mua sắm của giới nhà giàu. Tuy nhiên từ sau ồn ào đấu tố lợi dụng tên tuổi của nhau, giá trị đồng tiền này đã lao dốc không phanh nhiều lần và hiện đang có giá 0.004 USD/token.

Cũng vì thế mà Johnny Đặng, Khoa Pug từng bị gắn cho mác "lùa gà" - nhằm trục lợi cá nhân.

Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.



GameFi (viết tắt của Game + Finance) là thuật ngữ chỉ các trò chơi trên blockchain kết hợp yếu tố tài chính. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.