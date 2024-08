Whip Up Your Talent - Khơi mở cơ hội khám phá và giao lưu ẩm thực quốc tế tại Worldchefs Congress

Whip Up Your Talent - đi tìm người đầu bếp & thợ bánh tài hoa



Để tìm hiểu về thế giới phong phú của ẩm thực, đam mê là chưa đủ, vì hành trình khai phá những kiến thức và xu hướng mới cần có tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Và giống như một "người thầy", các cuộc thi nấu ăn luôn là nơi mang đến cơ hội thử nghiệm và trải nghiệm đó.

Không chỉ tạo điều kiện để sáng tạo, cuộc thi online với tên gọi "Đầu bếp tài năng - Whip up your talent" được Anchor Food Professionals (Fonterra Brands Việt Nam) tổ chức trong tháng 7 và tháng 8 này còn là dịp để khơi mở cơ hội khám phá, giao lưu ẩm thực cho các đầu bếp, thợ bánh tại Việt Nam.

Thí sinh tham gia cuộc thi sẽ thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng công thức ẩm thực riêng ở 1 trong 2 hạng mục bếp nóng hoặc bếp bánh, cùng nguyên liệu chính là Anchor Cream Alternative - dòng kem đa dụng mới được Anchor Food Professionals tung ra thị trường năm nay. Thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ có cơ hội nhận được chuyến tham gia trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Worldchefs Congress 2024 diễn ra tại Singapore.

Đề bài "nửa đóng nửa mở" - kích thích khả năng sáng tạo không giới hạn

Đề bài dự thi "Đầu bếp tài năng - Whip up your talent" gồm 2 lưu ý quan trọng: dự thi ở nội dung bếp nóng hoặc bếp bánh, và bắt buộc dùng kem đa dụng Anchor Cream Alternative, cùng với những sản phẩm kem sữa, bơ, phô mai từ Anchor. Đây được xem là đề bài nửa đóng nửa mở, vì khi sử dụng Anchor Cream Alternative, thí sinh hoàn toàn có thể tự do thể hiện khả năng sáng tạo của mình, linh hoạt lựa chọn nội dung thi.

Ở phần bếp nóng, Ban Tổ Chức cuộc thi gợi ý sáng tạo ở xu hướng ẩm thực truyền thống - xu hướng đang trỗi dậy mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thể hiện được những giá trị văn hóa, câu chuyện về lịch sử, phong tục tập quán và tâm hồn của Việt Nam. Một số món ăn truyền thống được cách tân cùng kem đa dụng có thể kể đến như, bò kho kem sữa, cà ri gà thơm béo… Song song đó, phần thi bếp bánh cũng được gợi ý sẽ là 1 phần bánh tráng miệng, 1 món bánh mì có nhân hoặc 1 bánh entremet.

Anchor Cream Alternative là thành phần bắt buộc phải có trong nguyên liệu.

Sở dĩ Anchor Cream Alternative được lựa chọn làm thành phần bắt buộc phải có trong công thức sáng tạo bởi tính ứng dụng cao ở cả bếp nóng lẫn bếp bánh. Sản phẩm sở hữu hương vị hài hoà giúp các món ăn vừa mang vị thơm béo của dòng kem chất lượng, vừa không lấn át hương vị riêng của từng thành phần trong món ăn. Ngoài ra, kết cấu của dòng kem đa dụng này cũng giúp thí sinh tiết kiệm thời gian chế biến, đồng thời hỗ trợ phần trang trí bài thi được hoàn hảo, ấn tượng hơn nhờ hiệu suất đánh bông và bắt kem sắc nét.

Trải nghiệm Worldchefs Congress 2024 - Sự kiện được tổ chức 2 năm một lần dành cho các đầu bếp & thợ bánh trên toàn cầu

Với quy mô tầm cỡ quốc tế, có tới 5000 đầu bếp, thợ bánh đến từ 110 quốc gia, hội tụ cùng hơn 1000 chuyên gia, diễn giả nổi tiếng trong ngành F&B - tham quan Worldchefs Congress sẽ là một hành trình thú vị, giúp mở rộng tầm nhìn, khám phá những điều mới mẻ trong thế giới ẩm thực, đặc biệt sẽ được truyền cảm hứng sáng tạo, trải nghiệm những hương vị độc đáo và tăng thêm sự tự tin cho bản thân. Ở Worldchefs Congress lần này, Anchor Food Professionals vinh dự là nhà tài trợ độc quyền về các sản phẩm, nguyên liệu từ sữa dành cho các sự kiện và cuộc thi trong khuôn khổ chương trình.

Chuyến tham quan Worldchefs Congress là giải thưởng đặc biệt của cuộc thi.

Hơn thế, cuộc thi còn rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác, hứa hẹn sẽ là động lực để những đầu bếp, thợ bánh thể hiện đam mê ẩm thực không giới hạn của mình, biến "Whip up your talent" trở thành một sân khấu lộng lẫy, nơi tài năng được tỏa sáng. "Đầu bếp tài năng - Whip up your talent" sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 15/07/2024 đến 31/08/2024.

