World Bank: Giá hàng hóa toàn cầu dự báo giảm 21%, ảnh hưởng kinh tế Việt Nam

World Bank cho biết, trong 6 tháng qua, giá các mặt hàng giảm nhanh, sau khi tăng kỷ lục lên đỉnh điểm vào tháng 6/2022. Theo đánh giá của World Bank, chỉ số giá cả hàng hóa đã giảm 32%, mức giảm sâu nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chỉ số giá cả hàng hóa đã giảm 32%, mức giảm sâu nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Tính đến cuối quý I/2023, giá hàng hóa thế giới giảm 14% so với đầu năm và giảm gần 30% so với mức đỉnh tháng 6/2022. Giai đoạn sắp tới, World Bank dự báo giá cả hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 21% trong năm 2023 so với năm ngoái và sẽ tiếp tục đi ngang trong năm 2024.

Theo chuyên gia của World Bank, diễn biến này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng tăng trưởng của xấp xỉ 2/3 các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa.

Ngân hàng Thế giới cũng dự báo, giá năng lượng có thể giảm sâu với mức giảm khoảng 26% trong năm nay, sau đó nhích nhẹ không quá 0,1% trong năm 2024; Giá cả các mặt hàng nông nghiệp được dự báo giảm 7% trong năm 2023, sau đó tiếp tục giảm thêm trong năm 2024. Trong đó, giá thực phẩm được kỳ vọng sẽ giảm 8% trong năm 2023 và giảm 3% trong năm 2024, với giả thiết là xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu từ các nước xung quanh Biển Đen tiếp tục ổn định.

Giá kim loại và khoáng sản được kỳ vọng sẽ giảm 8% trong năm nay, sau đó tiếp tục giảm thêm 3% trong năm 2024. Nhu cầu về những mặt hàng này trong ngành công nghiệp vẫn yếu ớt, trong khi kinh tế Trung Quốc phục hồi nhưng vẫn dựa vào sản xuất hàng hóa.