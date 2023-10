Xả kho cuối năm, mẫu bán tải này bất ngờ chạm đáy mới chỉ còn 540 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm giữa tháng 10/2023, Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 đang được nhiều đại lý ồ ạt xả kho. Cụ thể, mức giá thấp nhất của Triton số sàn được ghi nhận là 540 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý khác lại chào bán với giá 580 triệu đồng hoặc 590 tiệu đồng.

Nói về mức giá nhiều đại lý cho biết, do lượng xe tồn kho mỗi đại lý khác nhau nên giữa các đại lý cũng có sự chênh lệch. Như vậy, với mức giá niêm yết là 710 triệu đồng, giá của Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 đã giảm từ 115 -170 triệu đồng. Đồng thời, sau khi áp dụng ưu đãi Mitsubishi Triton đã trở thành mẫu bán tải có giá bán khởi điểm thấp nhất tại thị trường Việt.

Ảnh minh họa.

Về ngoại thất, Mitsubishi Triton MT có thiết kế giống với bản số tự động 2 cầu. Xe được trang bị đèn pha Bixenon dạng thấu kính và đèn pha điều chỉnh độ cao, tạo nên cảm giác thể thao và mạnh mẽ.

Nội thất của Mitsubishi Triton MT 2023 được thiết kế nổi bật với 2 tông màu và trang bị các thiết bị tiện nghi như vô lăng chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nhỏ, cổng sạc USB, hệ thống điều hòa điều hòa tự động. Tuy nhiên, bản số sàn không có màn hình giải trí như các bản cao cấp hơn.

Về an toàn, xe được trang bị 2 túi khí trước, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chìa khóa mã hóa chống trộm và khóa cửa tự động.

Cung cấp sức mạnh cho Triton MT 4x4 2023 là khối động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh 2.4L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Đi kèm với hệ dẫn động 2 cầu 4WD và hộp số sàn 6 cấp.

Doanh số xe bán tải tại thị trường Việt Nam

Kết thúc tháng 9/2023, doanh số xe bán tải chứng kiến sự tăng trưởng ở hầu hết các mẫu xe. Tuy nhiên, sức mua vẫn còn nhiều cách biệt lớn giữa Ford Ranger và các đối thủ còn lại trong cùng phân khúc như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Mazda BT-50...

Doanh số Mitsubishi Triton tháng 9 đạt 199 xe, tăng 21,3% so với tháng 8 đạt 164 xe và giảm 53,2% so với cùng kỳ năm ngoái (425 chiếc). Trong 9 tháng đầu năm, doanh số của Mitsubishi Triton đạt 1.566 xe, giảm 60,9% so với 9 tháng đầu năm ngoái bán được 4.002 chiếc.