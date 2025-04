Xá lợi Phật được rước đến đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh từ ngày 8 đến 13-5-2025

Ngày 24-4, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh vừa ký công văn chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh chuẩn bị cho công tác tiếp đón Đoàn đại biểu dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 (gọi tắt là Đoàn đại biểu Đại lễ Vesak tại tỉnh Tây Ninh.

Đại lễ Vesak dự kiến có hàng ngàn đại biểu quốc tế và đại biểu trong nước tham gia

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc đón tiếp Đoàn đại biểu Đại lễ Vesak đến tham quan và hoạt động tại Tây Ninh nhằm thể hiện sự trọng thị, hiếu khách, vinh dự của tỉnh; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với cộng đồng Phật giáo quốc tế, tạo điều kiện để các đại biểu và Phật tử trong và ngoài nước có dịp giao lưu, trao đổi, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo...

Đây là hình ảnh du khách và người dân đổ về tỉnh Tây Ninh trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh Tây Ninh, góp phần thu hút khách du lịch đến Tây Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị bố trí công tác tổ chức đón tiếp, hướng dẫn Đoàn đại biểu dự Đại lễ Vesak đến tham quan, hoạt động tại Tây Ninh bảo đảm trang trọng, chu đáo trong công tác chuẩn bị các hoạt động bên lề của Đại lễ theo chương trình; bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thuận lợi trong thời gian đoàn đến Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp với Bộ Công an đảm bảo an ninh thông tin, an ninh trật tự, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong quá trình Đoàn đại biểu dự Đại lễ Vesak đến tham quan, hoạt động tại khu vực núi Bà Đen.

Du khách và người dân rất thích thú khi tham quan du lịch núi Bà Đen

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan giám sát nội dung và hình thức các bảng quảng bá, pano, phướn chào mừng sự kiện Đại lễ Vesak; đảm bảo phù hợp thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật về quảng cáo và mỹ quan đô thị.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo Phật giáo trong thời gian Đoàn đại biểu dự Đại lễ Vesak tham quan, hoạt động tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

Du khách đông nghẹt dưới chân núi Bà Đen dịp Tết Nguyên đán 2025

Phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về công tác thông tin, truyền thông về Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại Việt Nam và Đoàn đại biểu dự Đại lễ Vesak đến tham quan, hoạt động tại Tây Ninh.

Sở Xây dựng tỉnh kiểm tra, khảo sát, chỉ đạo và phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen thực hiện sửa chữa, vệ sinh tuyến đường, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và hệ thống hạ tầng khác nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, sạch đẹp, an toàn. Phối hợp ngành công an xây dựng phương án điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn giao thông.

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động lễ hội trong Khu du lịch, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan,...

Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh có phương án ưu tiên dành cho Đoàn đại biểu dự Đại lễ Vesak đến tham quan, hoạt động tại Núi Bà Đen; trường hợp cần thiết, tạm dừng đón khách sử dụng dịch vụ cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen trong khung thời gian Đoàn đại biểu đến nhằm tránh tình trạng ùn tắc và đảm bảo thời gian đại biểu di chuyển trên cáp treo và thực hiện các hoạt động trên đỉnh núi Bà Đen được thuận lợi...

Bố trí các bãi giữ xe, trường hợp khó khăn trao đổi Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen thống nhất, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh, tạo điều kiện cho các lực lượng tham gia phục vụ sử dụng dịch vụ cáp treo.

UBND các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng và TP Tây Ninh phối hợp Sở Giao thông vận tải, ngành công an và các đơn vị liên quan khảo sát tuyến đường đoàn Đại biểu di chuyển qua: Quốc lộ 22, Tỉnh lộ 782, Tỉnh lộ 784, đường Bời Lời, đến Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đảm bảo tạo lối đi thông thoáng, an toàn giao thông.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại tỉnh Tây Ninh diễn ra vào ngày 8-5-2025, dự kiến có khoảng 1.200 đại biểu quốc tế, 800 đại biểu trong nước, 100 lãnh đạo tỉnh và các ngành, 300 đại biểu chức sắc, tu sĩ Phật giáo tỉnh và Phật tử, 500 tình nguyện viên… Dự kiến lịch trình di chuyển của đoàn đại biểu từ Học viện Phật giáo Việt Nam, tại huyện Bình Chánh, TP HCM đi Núi Bà Đen Tây Ninh. Cùng thời gian này, Xá lợi Phật được rước từ Học viện Phật giáo Việt Nam, tại huyện Bình Chánh đến đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh từ ngày 8 đến 13-5-2025 cho khách du lịch đến tham quan, chiêm bái.