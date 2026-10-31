Xã Phú Xuyên: Người dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Người dân thôn Nguyên Hanh, xã Phú Xuyên chủ động tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Mạnh Hùng

Với sự đồng thuận, trách nhiệm cao vì lợi ích chung, những ngày này tại thôn Nguyên Hanh, xã Phú Xuyên, nhiều hộ dân đang gấp rút tháo dỡ nhà ở, công trình kiến trúc, bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Việc làm thiết thực này đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai theo kế hoạch.

Các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân tháo dỡ công trình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: PV

Trưởng thôn Nguyên Hanh Nguyễn Văn Ân cho biết, gia đình tôi có 24,3m2 đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Thời gian qua, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo nhanh gọn, đúng quy định hiện hành.

“Là trưởng thôn, tôi nhận thấy mình cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong những ngày cuối tháng 10, được Tập đoàn VinGroup hỗ trợ, giúp đỡ thêm ngày công nên việc tháo dỡ xưởng mộc của gia đình được thực hiện khá thuận lợi, góp phần sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án trọng điểm”, ông Nguyễn Văn Ân cho biết.

Công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng được các cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành. Ảnh: PV

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km (từ Km200+400- Km209+400). Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là 56,0ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp kiểm kê, tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với người dân để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất, đơn giá bồi thường, hỗ trợ… nên tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã đạt được những kết quả tích cực.

“Đến nay, công tác kiểm kê cơ bản đã hoàn thành, lũy kế bàn giao mặt bằng là 35 ha, đạt tỷ lệ trên 62%. Toàn xã có 73 hộ dân tại các thôn Nguyên Hanh, An Định, Phú Cường, Lam Sơn, Khôn Thôn… đã tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên thông tin.

Từ những ngôi nhà được tự nguyện tháo dỡ, những bức tường được phá bỏ đến việc di chuyển tài sản, vật dụng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mỗi hành động đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền và người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự chủ động ấy không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, mà còn tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Các công trình được tháo dỡ kịp thời không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, mà còn tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cho biết, địa phương luôn đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư cùng các bên liên quan thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Qua đó tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng chủ đầu tư, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất. Quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là tập trung giải phóng mặt bằng nhanh gọn, công khai, minh bạch, đúng trình tự và các quy định hiện hành; đảm bảo hài hoà hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân vùng bị ảnh hưởng của dự án”.