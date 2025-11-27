Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn ô tô 7 chỗ tông xe đầu kéo, 4 người chết

27-11-2025 - 15:23 PM | Xã hội

Nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương là do tài xế ô tô 7 chỗ đi sai phần đường.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và ô tô con làm 4 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn vào chiều 26-11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có đánh giá sơ bộ nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.

Theo Cục CSGT, người điều khiển ô tô con hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông trên. Tài xế đã vi phạm quy tắc giao thông, đi sai phần đường dẫn tới va chạm với xe đầu kéo, tài xế ô tô con tự gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản của mình và gây thiệt hại tài sản của người tham gia giao thông khác.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ. Nguồn: MXH

Người điều khiển ô tô con phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của mình gây ra.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 12 giờ 48 phút ngày 26-11, tại Km 42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo BKS 98E-000.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.xx do ông Phạm Văn D. (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô BKS 19A-483.xx do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn là 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Các nạn nhân đều đi trên ô tô 7 chỗ.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn ô tô 7 chỗ tông xe đầu kéo, 4 người chết- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Nguồn: MXH

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

