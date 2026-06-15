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Xăng E5 bỗng dưng "đắt hàng", nhiều chủ xe đời cũ săn lùng: Bộ Công Thương nói gì?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1/6, nhu cầu tìm mua xăng E5 tăng mạnh, song Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng E5 vẫn được duy trì và phân phối song song với xăng E10 đến hết năm 2030 để đáp ứng nhu cầu người dân.

Thực hiện Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 1-6, trên thị trường chỉ còn bán 2 mặt hàng xăng sinh học E5 và E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng.

Thời gian gần đây, thị trường ghi nhận nhu cầu tìm mua xăng sinh học E5 bất ngờ tăng sau khi loại xăng E10 chính thức được bán đại trà từ ngày 1/6 để thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng. Nguyên nhân được cho là do nhiều người được khuyến cáo xe đời cũ và máy móc chuyên dụng không tương thích với loại nhiên liệu mới.

Các điểm bán xăng E5 và E10 ở Hà Nội, TP.HCM

Tuy nhiên, mua được xăng E5 không dễ, do số lượng các cửa hàng bán loại xăng này rất ít. Nhiều người tiêu dùng chạy tìm kiếm rất nhiều cây xăng trong khu vực gần nhà vẫn không thể tìm được nơi bán xăng E5, không ít người phải lên mạng xã hội tìm kiếm địa chỉ cây xăng còn bán E5...

Theo ghi nhận của PV, tại TP.HCM, tại các cửa hàng Petrolimex chủ yếu kinh doanh xăng E10 trong khi xăng E5 khá khó tìm. Ngược lại, nhiều cửa hàng thuộc hệ thống PVOIL và COMECO vẫn duy trì kinh doanh xăng E5 nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ghi nhận tại một cửa hàng xăng dầu của COMECO nằm trên góc đường Lý Thái Tổ – Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài), phần lớn các trụ bơm đều cung cấp xăng E5. Theo quan sát, đa số khách hàng đến đổ xăng tại đây vẫn ưu tiên lựa chọn mặt hàng này.

Ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu của COMECO trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa) và đường Cách mạng Tháng 8 (phường Nhiêu Lộc), mặt hàng xăng E5 vẫn đang được phân phối.

Dù xăng sinh học E10 đã được triển khai tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, xăng E5 vẫn được duy trì tại một số điểm bán nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều cửa hàng xăng dầu vẫn bố trí trụ bơm riêng cho xăng E5 và kinh doanh song song với xăng E10, tạo điều kiện để khách hàng lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tại các điểm bán này, hoạt động kinh doanh xăng E5 vẫn diễn ra bình thường, với lượng khách đến đổ xăng ổn định. Nhân viên cửa hàng cho biết nguồn cung xăng E5 hiện vẫn được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng quen thuộc sử dụng loại nhiên liệu này.

Thực tế cho thấy, bên cạnh việc mở rộng phân phối xăng sinh học E10, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn tiếp tục cung ứng xăng E5 tại một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội. Việc duy trì song song hai loại nhiên liệu không chỉ bảo đảm nguồn cung ổn định mà còn giúp người dân có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng phương tiện của mình.

Theo Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình cùng với việc lưu hành song song xăng sinh học E5 với xăng sinh học E10, thì theo quy định mọi thương nhân kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết: "Kể từ sau ngày 1/6 trên thị trường sẽ có 2 loại xăng là E5 Ron 92 và E10 Ron 95. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là phải đảm bảo đủ các mặt hàng để phân phối đến người dùng xăng, khi người dùng xăng có nhu cầu".

Theo Nam An - Clip: Như Hoàn, Quân

Đời Sống & Pháp Luật

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