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Cơ quan Thuế thông báo: Sẽ tạm hoãn xuất cảnh những người trong danh sách sau nếu trong vòng 30 ngày hộ kinh doanh, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 12/6, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Thông báo số 3054, 3055, 3056/TB-TCS1 ngày 12/06/2026 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ba cá nhân là chủ hộ kinh doanh và người đại diện theo pháp luật của các tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Theo thông báo của cơ quan Thuế, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành các thông báo trên (ngày 12/06/2026), các tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đơn vị sẽ tiến hành áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo quy định của pháp luật.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo do Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 12/6/2026:

STTTên người đại diện theo pháp luậtTên tổ chức nợ thuếLý do tạm hoãn xuất cảnhNgày ban hành Thông báo
1Hoàng Thanh Tân Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ 5 châu MediaCông ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, còn nợ số tiền 15.876.626 đồng (tính đến ngày 11/6/2026)12/06/2026
2Nguyễn Thị Thùy DươngHộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy DươngHộ kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế12/06/2026
3Đinh Văn ĐoànHộ kinh doanh Đinh Văn ĐoànHộ kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế12/06/2026

Các trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh

- Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

- Có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

- Cá nhân đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

- Có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn trên 120 ngày.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký

- Gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, hộ kinh doanh cả nước thuộc trường hợp sau phải hoàn thành chậm nhất vào 31/7

Nguyệt Lượng

An ninh tiền tệ

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