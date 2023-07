Xây dựng AKINA là trung tâm chăm sóc da không xâm lấn uy tín tại Việt Nam

Bác sĩ có thể chia sẻ về ước mơ mà bác sĩ đã đạt được?



Từ khi còn ngồi ghế nhà trường thời được gọi là học sinh với nhiều mơ ước, khi đến các bệnh viện để khám sức khoẻ, tôi thấy màu áo trắng mà Bác sĩ đang mặc thật đẹp và có sức hút to lớn. Lúc đó tôi đã bắt đầu lập kế hoạch cho chính con đường sự nghiệp của mình là khi thi đại học tôi phải vào được trường y. Trải qua thời gian cố gắng học hành, ước mơ trở thành hiện thực, tôi như bị cuốn vào những giáo trình y khoa, thật sự lúc đó cũng chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành bác sĩ da liễu hay thẩm mỹ gì.

Tôi chỉ biết rằng cứ học y rồi sau sẽ tính tiếp con đường sự nghiệp của mình, cho đến khi tôi thấy các bạn sinh viên đồng trang lứa vì không có tiền cải thiện mà da mặt trở nên rất xấu. Các bạn gái tối đến lại ôm nhau khóc, lúc đó trong đầu tôi nghĩ ra ý tưởng táo bạo, tại sao tôi không trở thành bác sĩ da liễu hay thẩm mỹ để có thể giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên nghèo. Và có lẽ mọi thứ rất may mắn, mong muốn đã trở thành sự thật, tôi còn mở được chuỗi trung tâm chăm sóc da.

Theo Bác sĩ phân khúc làm đẹp hiện nay trên thị trường như thế nào?



Hiện nay, xu hướng làm đẹp xuất hiện ở mọi lứa tuổi và ai cũng có nhu cầu làm đẹp. Đặc biệt là các bạn bước vào độ tuổi vị thành niên, học sinh từ cấp hai, cấp ba và giai đoạn sinh viên đại học. Tuy nhiên cũng chính vào độ tuổi này, vấn đề mà các bạn đang đối mặt nhiều nhất là mụn trứng cá và lúng túng trong quá trình chọn lựa việc cải thiện da như thế nào. Chính vì thế nên hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm trị mụn không rõ nguồn gốc như kem lột da, kem trộn, thuốc bắc với tác dụng nhanh chóng, nhưng về lâu về dài thì nó lại làm hư hại làn da và dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Vậy thì theo Bác sĩ yếu tố quyết định trong cải thiện da mà cụ thể là mụn thì sao?

Một sự thật ít ai quan tâm, đó là giảm mụn quan trọng nhất không phải là giảm dứt điểm tình trạng bị mụn mà cần am hiểu nguyên nhân sinh ra mụn là do đâu và biết cách điều chỉnh lâu dài. Mụn hình thành từ các nguyên nhân do vi trùng, vi khuẩn, do yếu tố nội tiết tố, gia tăng tiết bã nhờn dầu và do bít tắt lỗ chân lông. Và cũng chính vì bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố nên không thể nào một sớm một chiều chữa khỏi ngay tình trạng mụn. Tình trạng mụn trứng cá kéo dài lâu, còn được gọi là mãn tính khiến dẫn đến hiện tường da bị thâm sẹo. Do đó, việc trị thâm và sẹo mới là điều mà chúng ta nên quan tâm nhiều hơn bên cạnh việc kháng viêm và chống nhiễm trùng.

Bác sĩ Cao Nguyên và hơn 10 năm kinh nghiệm cải thiện vấn đề về mụn

Bác sĩ có thể chia sẻ sâu hơn về phác đồ cải thiện tình trạng da mụn?



Khi các bạn sinh viên đến gặp chuyên khoa da liễu để tư vấn, các bạn thường đặt ra những mục tiêu như làm thế nào để giảm mụn. Tuy nhiên thông thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn phác đồ chăm sóc làm sao để giảm mụn và hạn chế một cách tối đa nguy cơ để lại sẹo rỗ. Bên cạnh việc giảm mụn bằng phương pháp kê thuốc uống và thuốc bôi thông thường, thì sẽ có thêm các phương pháp mới hơn là nhờ máy móc và công nghệ cao hỗ trợ như lăn kim, laser, peel hóa chất lên bề mặt da, ánh sáng quang động học…

Việc áp dụng các công nghệ này sẽ giúp làn da của bạn được phục hồi nhanh hơn. Khi mắc phải bệnh lý về mụn, các bạn trong độ tuổi dậy thì thường hay tự ti, chán nản rồi dẫn đến trầm cảm, không hòa nhập được với bạn bè và xã hội. Các bạn không dám đứng trước đám đông và không dám thể hiện để đón nhận những cơ hội. Vậy nên, việc trị mụn phải được thực hiện càng sớm càng tốt, đặc biệt cần được sự đồng hành, quan tâm từ gia đình là bố mẹ thì sẽ giúp các bạn sẽ tránh được tình trạng cảm thấy một mình.

Đặc biệt, nếu chăm sóc đúng cách, đúng phương pháp và được sự hỗ trợ từ các bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa da liễu có kiến thức chuyên sâu về giảm mụn thẩm mỹ thì sẽ giúp cho làn da của bạn được hồi phục sớm hơn, đặc biệt là hạn chế tình trạng sẹo rỗ hình thành, đồng thời các bạn cũng tự tin hơn, hòa nhập xã hội tốt hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn. Đặc biệt, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn chế độ ăn uống, sinh hoạt, cách chăm sóc và cách làm thế nào để phòng ngừa tình trạng tái phát, duy trì làn da khỏe đẹp lâu hơn so với những bạn kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nghe theo những sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng.

Bác sĩ Cao Nguyên tư vấn cho khách hàng về tình trạng da

Theo những gì chuyên gia chia sẻ thì việc cải thiện mụn cần rất nhiều thời gian?



Để giảm mụn, trước tiên bạn cần phải hiểu làn da. Đặt lịch khám với bác sĩ da liễu là lựa chọn thông minh và hiệu quả nhất cho làn da của bạn. Bằng chuyên môn nghiên cứu các bệnh lý, biến chứng mụn, trung tâm giảm mụn và sẹo rỗ AKINA Anti Acne Center – 29 Đào Tấn, TP Huế với các phác đồ chăm sóc chuyên biệt được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu, cam kết sẽ đồng hành cùng bạn làm mụn biến mất, hạn chế tối đa tình trạng sẹo dù với những trường hợp khó cải thiện nhất.

Với thông tin Bác sĩ chia sẻ trong chăm sóc da mụn cho thấy rằng Bác sĩ là người rất có trách nhiệm, Bác sĩ có thể nói rõ hơn những kế hoạch mà Bác sĩ sẽ thực hiện trong thời gian tới?

Khi quyết định xây dựng AKINA thành chuỗi hệ thống trong chăm sóc da, AKINA sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên, những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn gặp phải bệnh lý về da nhưng không có tiền để cải thiện. Vừa hỗ trợ kinh phí, đưa ra phác đồ chăm sóc da hiệu quả để giúp đỡ các bạn trẻ có cơ hội được toả sáng, các bạn sẽ không còn thiếu tự tin vào bản thân với gương mặt nhiều mụn, nhiều sẹo. Với sự giúp sức từ đội ngũ y bác sĩ, chuyên viên có kinh nghiệm, kiến thức chuyênmôn cao tôi tin tưởng AKINA trong thời gian sẽ đạt được thành tựu, trở thành trung tâm chăm sóc da không xâm lấn uy tín tại Việt Nam.

Thạc sĩ Bác sĩ Lê Thị Cao Nguyên Giám đốc AKINA Clinic – Trung tâm thẩm mỹ da không xâm lấn – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Huy Nguyên AKINA

Phòng khám da liễu Akina Clinic:

Cơ sở tại Huế: 29 Đào Tấn, phường Trường An, TP Huế.

Cơ sở tại Đà Nẵng: 54 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0973.825.990

Facebook: https://www.facebook.com/drlecaonguyen

Website: https://akinacenter.com.