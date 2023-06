ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình: Chủ tịch Coteccons bất ngờ tham dự, điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch doanh thu

Chiều ngày 27/6/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong video chia sẻ trước khi Đại hội diễn ra, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải chia sẻ: "Giữa gió to sóng lớn Công ty vẫn trụ lại được, đó là nhờ nền tảng xây dựng được".

Theo đó, Hòa Bình bất ngờ trình kế hoạch kinh doanh 2023 mới, được điều chỉnh tăng so với trước đó với doanh thu 12.500 tỷ đồng (tăng 5.000 tỷ so với kế hoạch trước đó) và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng (tăng 25 tỷ so với kế hoạch trước đó).

Năm nay, HBC dự tổng giá trị trúng thầu vào mức 17.000 tỷ đồng.

Đồng thời, HBC loại bỏ thông tin "BCTC công ty mẹ năm 2022 và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán" tại phần báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của HĐQT. Theo kết quả kinh doanh 2022 chưa kiểm toán, HBC đạt 14.148 tỷ đồng doanh thu thuần, thực hiện được 80,7% kế hoạch và lỗ ròng 2.575 tỷ đồng.

Nhân ngày đại hội cổ đông của "đối thủ", ông Bolat Dúienov - Chủ tịch HĐQT của Coteccons cũng đã đến tham dự.

HBC cho biết, dưới tác động của nền kinh tế vĩ mô nói chung và tình hình ngành bất động sản nói riêng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. Trong đó, dòng tiền bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc tạm dừng thi công, chậm quyết toán và công nợ cũ chưa thể thu hồi.

Doanh thu năm 2022 của HBC sụt giảm do các dự án chậm hoặc tạm dừng triển khai. Lợi nhuận sụt giảm do chi phí vật liệu và nhân công tăng, chi phí tài chính tăng và chi phí trích lập dự phòng phải thu tăng cao.

Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2022 đạt 15.885 tỷ đồng, tương đương 79,42% kế hoạch năm và bằng 95% so với cùng kỳ 2021. Giá trị hợp đồng ký mới tại khu vực miền Nam đạt 10.873 tỷ đồng, khu vực miền Bắc đạt 1.817 tỷ đồng, khu vực miền Trung đạt 710 tỷ đồng và riêng Phú Quốc đạt 2.484 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch Lê Viết Hải cũng vừa gửi tâm thư, mong nhận được sự chia sẻ của Quý Cổ đông về những khó khăn, thách thức mà tôi đã gặp phải và cảm thông cho tôi về kết quả kinh doanh này.

Đến ngày 23/6/2023, ông Hải cho biết đã có 89 nhà cung cấp và nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 650 tỷ đồng, ông Hải khẳng định khi hoàn tất việc định giá lại tài sản, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và thành công trong việc hoàn nhập nợ ngắn hạn phải thu khó đòi lũy kế lên đến 2.059 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của HBC không những sẽ trở lại như cũ mà còn cao hơn nhiều so với những năm trước.