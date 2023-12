Xây dựng Hòa Bình (HBC) lên kế hoạch lãi hơn 400 tỷ trong năm 2024

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Chỉ tiêu doanh thu là 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 433 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự lạc quan của doanh nghiệp về bức tranh kinh doanh năm 2024 trong bối cảnh con số lỗ 9 tháng đầu năm nay của HBC vượt 880 tỷ đồng. Nếu có thể hoàn thành mục tiêu trên, Xây dựng Hòa Bình sẽ trở về mức lợi nhuận tương đương năm 2019, thời điểm trước khi ngành xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và sự ảm đạm của thị trường bất động sản.

Từ cuối năm 2022 kéo dài sang năm 2023, HBC đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sau những biến động thượng tầng và sự suy giảm mạnh của bối cảnh chung ngành xây dựng, bất động sản. Tính đến cuối quý 3/2023, HBC đã lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng, nợ vay tài chính gấp 14 lần vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp vừa công bố kế hoạch phát hành lượng lớn cổ phần nhằm hoán đổi nợ. Theo kế hoạch (mới điều chỉnh), HBC sẽ phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu, trong đó có 32,5 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán của Xây dựng Hòa Bình, bao gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ.

Với đợt phát hành này, Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng, dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng, trong đó hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, 158 tỷ trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, 136 tỷ trả cho NCB, còn lại trả cho VPBank và SeABank.

Mặt khác, HBC cũng vừa thông báo huỷ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và không nêu lý do cụ thể, chỉ sau 7 ngày từ ngày công bố.