Xây dựng Tiền Giang (THG) chốt quyền nhận cổ tức tổng tỷ lệ 20%, cổ phiếu THG đã tăng gấp rưỡi từ đầu năm

Ngày 15/7 tới đây CTCP Đầu tư và xây dựng Trường Giang (mã chứng khoán THG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu. Tổng tỷ lệ chi trả 20%, trong đó phát hành hơn 1,45 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 4/8/2021.



Năm 2020 Xây dựng Tiền Giang đạt 1.782 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, tăng gần 57% so với lợi nhuận năm 2019. EPS thuộc TOP cao với 11.347 đồng. Đây cũng là năm công ty đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục so với nhiều năm trước đó.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 60%. Trước đó công ty đã tạm ứng cổ tức các đợt 1,2,3 với tổng tỷ lệ 40%. Đợt này công ty chia cổ tức còn lại tổng tỷ lệ 20% cho cổ đông là hoàn thành nghĩa vụ cổ tức cả năm.

Trên thị trường cổ phiếu THG cũng đang duy trì giao dịch ở vùng đỉnh. Hiện THG giao dịch quanh mức 82.400 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu THG đã tăng khoảng 49% so với thời điểm đầu năm 2021.