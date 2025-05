Xảy ra trường hợp một doanh nghiệp Việt bị hacker 'nằm vùng' trong hệ thống suốt 9 tháng

Theo thông tin được chia sẻ tại tọa đàm, báo cáo của CISCO cho thấy, hiện nay chỉ có 11% doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam đạt mức độ trưởng thành sẵn sàng ứng phó các sự cố an ninh mạng. Mặc dù con số này có tăng 5% so với năm trước nhưng đây vẫn là lỗ hổng lớn về an ninh và có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào.

Thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực hiện tháng 12/2024 cũng cho thấy, về công nghệ, 14% các doanh nghiệp chưa có phần mềm diệt virus, hơn 24% doanh nghiệp không có tường lửa, gần 36 % không có giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu, chỉ có 48% doanh nghiệp có giải pháp giám sát an ninh mạng, gần 65% không có thông tin tình báo và 61,7% không có giải pháp ứng phó điểm cuối.

Về quy trình, chỉ có 53% triển khai một trong các tiêu chuẩn về chuẩn hoá quy trình; 64,12% đạt chủ động đánh giá về an toàn an ninh theo cấp độ.

Về nhân sự - vấn đề rất quan trọng, báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng cho biết, khoảng 20% các doanh nghiệp, tổ chức hiện chưa có chuyên trách về an ninh mạng, hơn 35% chỉ bố trí được không quá 5 người.

"Rõ ràng mức độ sẵn sàng ứng phó sự cố an ninh mạng của các doanh nghiệp, tổ chức ở nước ta chưa cao. Năng lực của các doanh nghiệp, tổ chức còn khá xa so với yêu cầu về đảm bảo an ninh mạng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta cần phải có sự đầu tư và hành động", ông Vũ Ngọc Sơn khẳng định.

Theo Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công An, cùng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, số lượng các vụ tấn công mạng không ngừng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.

Trong khi, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có đủ năng lực, quy trình hoặc sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với các sự cố an ninh mạng, thậm chí có cả các doanh nghiệp lớn, tập đoàn có doanh thủ hàng trăm tỷ đồng.

Theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024 có tới 659.000 vụ tấn công an ninh mạng khác nhau, ảnh hưởng tới khoảng 46,15% cơ quan, doanh nghiệp. Thậm chí, đã có trường hợp hacker “nằm vùng” trong hệ thống của doanh nghiệp suốt 9 tháng trước khi tấn công, theo thông tin diễn giả đưa ra tại tạo đàm.

Để nâng cao sự sẵn sàng ứng phó sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp, tổ chức, ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng, lãnh đạo của các doanh nghiệp, tổ chức phải là người đầu tiên chủ động tham gia giải quyết bài toán về năng lực ứng phó sự cố.

Doanh nghiệp cũng cần bắt đầu cải thiện ngay từ thành phần thiết yếu nhất của mỗi hệ thống, đó là con người. Việc đào tạo nhận thức, kỹ năng an ninh mạng cho mỗi cá nhân trong tổ chức cần được làm thường xuyên. Khi cả bộ máy có đủ kiến thức, kỹ năng an ninh mạng, các giải pháp khác như công nghệ và quy trình mới có thể phát huy được hiệu quả.

Về mặt công nghệ, trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, doanh nghiệp, tổ chức cần đầu tư các giải pháp một cách đồng bộ. Triển khai giải pháp quản lý an ninh mạng tập trung, tích hợp khả năng phân tích dữ liệu bằng AI và kết nối với các nguồn tình báo an ninh mạng (threat intelligence) để giám sát, phát hiện và phản ứng sớm trước các nguy cơ tiềm tàng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy trình ứng phó sự cố rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, có sẵn kịch bản xử lý và các công cụ hỗ trợ. Doanh nghiệp cần chuẩn bị trước thông tin liên lạc của các cơ quan chức năng, hiệp hội để có thể phối hợp, báo cáo và xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Chủ động và có chiến lược là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ hoạt động kinh doanh trong môi trường số.