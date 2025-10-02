Xe bị ngập lụt do thiên tai, các loại bảo hiểm có trách nhiệm đền bù không?

Trong những ngày nay, nhiều khu chung cư biệt thự tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành đang chịu cảnh nước ngập, có nơi các phương tiện ô tô bị ngập hoàn toàn.

Nhiều câu hỏi thắc mắc, ngập lụt do thiên tai vậy thì các loại bảo hiểm xe (xe máy/oto) có trách nhiệm đền bù không? hay trong trường hợp nào thì được chi trả bảo hiểm?.

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, việc xe máy hoặc ô tô bị ngập nước do thiên tai (mưa lớn, bão, lũ lụt, triều cường, v.v.) có được bảo hiểm chi trả hay không sẽ phụ thuộc vào loại bảo hiểm mà bạn mua:

Theo luật sư, quy định "Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự"(TNDS) là loại bảo hiểm mà xe máy và ô tô đều bắt buộc phải mua. Bảo hiểm này chỉ có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba (người bị bạn gây tai nạn thiệt hại). Không chi trả thiệt hại cho chính chiếc xe của bạn khi bị ngập nước hay hỏng hóc.

Nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ngập nước (ảnh MXH)

Trong khi đó, "Bảo hiểm vật chất xe (tự nguyện)" - Đây mới là loại bảo hiểm chi trả thiệt hại cho xe của bạn.

Tuy nhiên, quy định của từng công ty bảo hiểm có khác nhau.

Phần lớn: Bảo hiểm tự nguyện có chi trả nếu xe bị hỏng do ngập nước/thiên tai (nếu điều khoản hợp đồng ghi rõ).

Nhưng nhiều công ty loại trừ trường hợp thiệt hại do người lái cố tình đi vào vùng ngập sâu, cố tình khởi động lại xe khi đã chết máy trong nước → được coi là “lỗi chủ quan” và không được bồi thường.

Một số hãng bảo hiểm tách riêng điều khoản “bảo hiểm thủy kích”. (ảnh MXH)

Ngoài 2 loại bảo hiểm trên còn có "Bảo hiểm thủy kích (tùy chọn thêm)".

Một số hãng bảo hiểm tách riêng điều khoản “bảo hiểm thủy kích”. Nếu mua thêm gói này thì xe của bạn sẽ được bồi thường khi bị nước tràn vào động cơ gây hư hại nặng. Nếu không mua thì nhiều trường hợp sẽ bị từ chối chi trả.

Nếu xe bị hỏng động cơ do cố tình khởi động lại sau khi bị chết máy trong vùng ngập nước, công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường do lỗi chủ quan của người lái.

Ví dụ: Trong đợt ngập vừa qua anh N.TL quê ở Ninh Bình có mua "Bảo hiểm kết hợp xe ô tô" của PVI, bị ngập trên địa bàn Hà Nội. Sau đó đã được nhân viên tư vấn trả lời xe này được bảo hiểm thủy kích và hướng dẫn "Khi xe đi vùng ngập nước chết máy anh giữ nguyên hiện trường, gọi báo hotline được bảo hiểm chi trả", hướng dẫn viên trả lời.

"Tóm lại: Xe máy/ô tô chỉ có bảo hiểm bắt buộc TNDS → Không được bồi thường khi ngập nước.

Nếu có bảo hiểm vật chất + thủy kích → Có thể được bồi thường, nhưng còn phụ thuộc điều khoản hợp đồng và cách thiệt hại xảy ra.



