Xe cho gia đình: Chọn xe điện VinFast VF 8 hay xe mới Skoda Kodiaq?

Kích thước và không gian nội thất: VinFast VF 8 rộng rãi, Skoda Kodiaq thực dụng



VinFast VF 8 Plus

Skoda Kodiaq Style 2.0 Loại xe 5 chỗ, 5 cửa 7 chỗ, 5 cửa Dài x Rộng x Cao (mm) 4.750 x 1.934 x 1.667 4.697 x 1882 x 1681 Chiều dài cơ sở (mm) 2.950 2.790 Khoảng sáng gầm xe (mm) 179 193 Kích thước la-zăng 20 inch 19 inch











Về kích thước bên ngoài, VinFast VF 8 dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn một chút so với Skoda Kodiaq, tạo cảm giác bệ vệ và trường xe. Kết hợp với la-zăng kích thước 20 inch, nhìn tổng thể ngoại hình của VF 8 ấn tượng và sang, trong khi Skoda Kodiaq toát lên vẻ đơn giản, thực dụng đặc trưng của các mẫu xe châu Âu.

Với chiều dài cơ sở dài hơn Kodiaq tới 160 mm, không gian bên trong VF 8 rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn. Trong khi đó, do thiết kế 5+2 với 3 hàng ghế để tối ưu chỗ ngồi cho 7 người, trong khi trục cơ sở ngắn hơn nên không gian dành cho hành khách trên Skoda Kodiaq khá chật chội, không thoải mái như VF 8 với chỉ 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, Skoda vẫn coi 5+2 là lợi thế lớn nhất của Kodiaq khi cạnh tranh với các mẫu xe khác.

Trang bị nội thất và khoang cabin









VinFast VF 8 Plus Skoda Kodiaq Style 2.0 Ghế lái Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi

Chỉnh điện 8 hướng, nhớ ghế khi chỉnh điện hàng ghế trước Vô lăng Da nhân tạo, dạng D-cut. Chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí Tích hợp sưởi, nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS Vô lăng 3 chấu, bọc da, D-cut, nút chức năng, lẫy chuyển số trên vô lăng Chất liệu bọc ghế Da nhân tạo Bọc da cao cấp Màn hình giải trí Cảm ứng 15,6 inch + Apple Carplay / Android Auto 8 inch + Apple Carplay / Android Auto Đồng hồ sau vô lăng HUD Dạng digital 10,25 inch, hiển thị đa thông tin, tùy chỉnh nhiều giao diện Cửa sổ trời Toàn cảnh, chỉnh điện Toàn cảnh, chỉnh điện Hệ thống loa 11 8 Điều hòa Tự động, 2 vùng độc lập Tích hợp tính năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí Tự động, 3 vùng độc lập Lọc không khí Cabin Combi 1.0 - Đèn trang trí nội thất Có, tùy chỉnh màu Có, tùy chỉnh màu

Khoang lái của VF 8 được thiết kế đúng chất của một mẫu xe điện, với nhiều trang bị hiện đại như màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, thay vì màn hình digital 10,25 inch truyền thống nằm phía sau vô lăng như Skoda Kodiaq, hay màn hình cảm ứng cỡ lớn 15,6 inch tích hợp điều khiển tất cả chức năng bên trong xe, qua đó hạn chế các phím bấm.

Ngoài ra, VF 8 cũng được trang bị các tiện nghi như làm mát và sưởi ghế, lọc không khí và đặc biệt là trợ lý ảo tương tác bằng tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển các chức năng đơn giản cũng như mang đến các trải nghiệm giải trí độc đáo như kể truyện cười, đọc báo, đọc podcast hay cập nhật tin tức…

Động cơ và vận hành

Xét về khả năng vận hành, xe điện luôn vượt trội các đối thủ xe xăng cùng phân khúc nhờ đặc tính không có độ trễ trong tăng tốc, với công suất lớn và khả năng đạt mô-men xoắn cực đại tức thời. VinFast VF 8 có khả năng đạt vận tốc 100km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong chưa đầy 5,5 giây, trong khi thời gian tương ứng của Skoda Kodiaq là 8,2 giây.





VinFast VF 8 Plus Skoda Kodiaq Style 2.0 Loại động cơ 2 mô-tơ điện 2.0L TSI Turbo Công suất tối đa (kW) 300 132 Mô men xoắn cực đại (Nm) 620 320 Tăng tốc 0-100 km/h (s) <5.5 8.2 Dẫn động AWD/2 cầu toàn thời gian AWD/2 cầu toàn thời gian

Trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ lái



VinFast VF 8 Plus Skoda Kodiaq Style 2.0 Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) Có - Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2 Có - Cảnh báo chệch làn Có - Hỗ trợ giữ làn Có - Kiểm soát đi giữa làn Có - Giám sát hành trình thích ứng Có Giám sát hành trình cơ bản Nhận biết biển báo giao thông Có - Cảnh báo va chạm phía trước Có - Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Có - Cảnh báo điểm mù Có - Cảnh báo mở cửa Có - Phanh tự động khẩn cấp trước Có - Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp Có - Hỗ trợ đỗ phía trước Có Có Hỗ trợ đỗ phía sau Có Có Hệ thống camera sau Có Có Giám sát xung quanh Có Có Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng Có Có Hệ thống giám sát lái xe Có Có Tiêu chuẩn an toàn Asean NCAP 5* -

Không chỉ được trang bị nhiều túi khí hơn (11 so với 7), VinFast VF 8 còn sở hữu một loạt chức năng hỗ trợ lái và trang bị an toàn cao cấp như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp… Đây đều là những tính năng không xuất hiện trên mẫu xe của Skoda.



Giá bán



VinFast VF 8 Plus Skoda Kodiaq Style 2.0 Giá niêm yết 1,27 tỷ đồng (chưa bao gồm pin) 1,409 tỷ đồng Giá lăn bánh ~1,3 tỷ đồng (tại Hà Nội và TP.HCM) ~1,6 tỷ đồng (tại Hà Nội và TP.HCM)

VinFast VF 8 Plus mang đến 2 lựa chọn cho khách hàng là mua xe kèm pin với giá 1,47 tỷ đồng và mua xe thuê pin với giá 1,27 tỷ đồng. Hiện xe điện được miễn lệ phí trước bạ, do đó để đủ điều kiện lăn bánh trên đường, người mua VF 8 sẽ chỉ cần chi thêm chi phí đăng ký biển số và đăng kiểm xe. Trong khi đó, Skoda Kodiaq là xe nhập khẩu nên sẽ phải chịu thêm lệ phí trước bạ tương đương 10-12% giá xe.

Do đó, nếu chọn mua VF 8 Plus không pin, khách hàng tại Hà Nội có thể tiết kiệm tới 300 triệu so với Skoda Kodiaq Style 2.0. Nếu chọn mua VF 8 Plus kèm pin, khách hàng vẫn có thể tiết kiệm 100 triệu chi phí lăn bánh, trong khi phí nuôi xe hàng tháng sẽ rất rẻ do chỉ phải trả tiền sạc điện, không phải trả phí thuê pin.