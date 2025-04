Xe đầu kéo liên tục vượt đèn đỏ, người dân gửi clip báo công an

Liên quan đến clip xe đầu kéo liên tục vượt đèn đỏ ở TP Thủ Dầu Một vào ngày 7/4, chiều 9/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương đã triệu tập và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển là anh Trần Quang Đ. (SN 1986, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó người dân phản ánh, vào khoảng 12h13 ngày 7/4, tài xế Đ. điều khiển chiếc xe đầu kéo BKS 50H-252.96 kéo theo rơ-moóc BKS 61R-059.99 đã liên tiếp vượt đèn đỏ 2 lần trên tuyến đường Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ (phường Tân Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Toàn bộ tình huống vượt đèn đỏ của chiếc xe đầu kéo đã được camera hành trình trên ô tô con cùng chiều ghi lại.

Lo lắng tài xế gây ra tai nạn cho người đi đường nên một số người đã chạy theo xe để nhắc nhở nhưng tài xế xe đầu kéo lại tỏ thái độ thách thức.

Tài xế Đ. làm việc với công an

Làm việc với cán bộ CSGT vào chiều 9/4, tài xế Đ. thừa nhận hành vi của mình. Với vi phạm nói trên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương đã lập 2 biên bản đối với tài xế này về 2 lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” cùng 1 lỗi “không đi đúng làn đường quy định”; đồng thời tạm giữ 1 GPLX hạng FC mang tên Trần Quang Đ. cùng 1 Giấy chứng nhận kiểm định của xe đầu kéo BKS 50H-252.96.

Theo khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi "điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng; đồng thời tài xế bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Ngoài ra, tại khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi “điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định…” sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng; đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ khi phát động phong trào toàn dân tham gia chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông, cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đơn vị cùng công an các địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức... hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.