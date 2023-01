Xe lắp ráp và nhập khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh năm 2022

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thị trường Việt Nam vừa nhận thêm 64.700 ô tô cả lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 12/2022, cao nhất tính từ đầu năm đến nay, và giúp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước dịp cận Tết Nguyên đán.

Cụ thể, có 39.700 xe được sản xuất và lắp ráp trong nước, tăng 5,5% so với tháng 11 và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, sản lượng ô tô nhập khẩu đạt 25.000 xe, tăng 10% so với tháng 11; đạt kim ngạch 466 triệu USD, tăng 8,6%. Mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về trong tháng 12 đạt giá trị trung bình 18.640 USD, cho thấy các xe giá rẻ đang chiếm số lượng lớn.

Lượng xe lắp ráp và nhập khẩu tại Việt Nam qua từng tháng của năm 2022. Số liệu: Tổng cục Thống kê

Tính trong cả năm 2022, tổng số ô tô xuất xưởng tại Việt Nam đạt 439.600 xe, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xe nhập khẩu đạt 176.590 xe với tổng kim ngạch 3,87 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, tổng lượng ô tô mới có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2022 ước đạt 616.190 xe, tăng trưởng mạnh so với năm 2021 và mỗi ngày thị trường tiếp nhận thêm trung bình hơn 1.688 chiếc ô tô mới.

Năm 2022 ghi nhận nhiều mẫu xe bán chạy tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt từ thị trường Indonesia như: Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Hyundai Creta,... cùng với một số mẫu được nhập khẩu từ Thái Lan như: Toyota Corolla Cross, Ford Everest....

Trong khi đó, lượng xe lắp ráp trong nước cũng được bổ sung nhiều gương mặt mới như: Ford Ranger thế hệ mới, Ford Territory, Hyundai Tucson thế hệ mới...

Tuy nhiên, trong năm 2023, dự kiến một số mẫu xe "hot" sẽ được chuyển sang lắp ráp thay vì nhập khẩu như hiện nay, giúp tăng sản lượng xe lắp ráp, điển hình như: Toyota Veloz Cross, Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, các mẫu BMW....