Xe nhỏ bỏ mác xe cỏ tại Việt Nam: Mazda2 thêm ‘option’ như xe tiền tỷ, Vios làm điều chưa từng có

Công nghệ trên xe nhỏ lên ngôi

Không chỉ ở các phân khúc xe cao cấp, dòng xe nhỏ bình dân ngày càng được cập nhật nhiều công nghệ hiện đại. Những cái tên đang nổi lên trong thời gian gần đây là Mazda2 và Toyota Vios ở phân khúc B và trước đó có VinFast Fadil ở phân khúc A. Những mẫu xe này đã hoặc đang là xe sở hữu nhiều công nghệ nhất phân khúc.

Mazda2 2020 vừa ra mắt ngày 8/3 đang là hiện tượng trong phân khúc xe nhỏ hạng B khi được tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động mà trước đây từng chỉ xuất hiện trên những mẫu xe tiền tỷ, như cảnh báo điểm mù, báo làn đường hay hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố. Ngoài ra, những công nghệ an toàn khác cũng đáng chú ý trên Mazda2 còn có đèn chiếu sáng LED thông minh hay kiểm soát gia tốc GVC Plus. Mẫu xe này phá bỏ ranh giới công nghệ trong phân khúc, làm điều mà chưa từng đối thủ nào làm trước đây.

Mazda2 2020 có nhiều công nghệ an toàn tiên tiến nhất phân khúc.

Trước khi Mazda2 2020 xuất hiện, Toyota Vios 2020 ra mắt hồi tháng 1 cũng gây tiếng vang lớn nhờ được bổ sung hàng loạt trang bị hỗ trợ an toàn. Phiên bản Vios cao cấp nhất có thêm tính năng ga tự động, camera lùi, cảm biến va chạm cả phía trước và sau. Trước đó hơn 1 năm, Vios đã từng khiến người tiêu dùng Việt Nam ngạc nhiên khi có thêm các tính năng như cân bằng điện tử hay 7 túi khí. Mẫu sedan "quốc dân" hạng B thoát mác "thùng tôn di động".



Toyota Vios sau 2 lần nâng cấp đã có nhiều trang bị an toàn hơn.

Ở phân khúc thấp hơn, cái tên VinFast Fadil cũng từng được nhắc đến là mẫu xe sở hữu nhiều trang bị an toàn nhất phân khúc. Phiên bản cao cấp nhất của Fadil nổi bật với các tính năng như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Nhờ đó, khi được đặt lên bàn cân về công nghệ với các xe đối thủ, Fadil tỏ rõ ưu thế vượt trội.



VinFast Fadil từng lấy công nghệ an toàn là thế mạnh để cạnh tranh trong phân khúc.

Người tiêu dùng có thực sự cần?



Song song với việc nâng cấp công nghệ là giá xe cũng tăng. Mazda2 phiên bản cũ có giá cao nhất 594 triệu đồng (không tính màu sơn đặc biệt) thì bản nâng cấp mới có giá tới 665 triệu đồng. Mức giá này thậm chí tiệm cận mẫu xe phân khúc cao hơn là Mazda3.

Nhiều khách hàng cho rằng, khi ô tô còn là tài sản lớn đối với đại đa số người Việt, giá xe đóng vai trò quan trọng trong quyết định của mỗi người.

"Mua một chiếc xe nhỏ xác định mục đích sử dụng chỉ để đi lại loanh quanh phố, quan trọng là giá vừa túi tiền, lành và bền, tiết kiệm xăng. Công nghệ hiện đại không biết có phù hợp với Việt Nam hay không nhưng trước mắt thấy giá xe đã tăng rất nhiều rồi. Tôi chọn mua bản thấp hơn, còn nếu dư dả hơn sẽ lên hẳn xe to," anh Tùng, một chủ xe Mazda2 tại Hà Nội, cho biết.

Anh Tùng không phải đại diện cho một bộ phận người tiêu dùng nhưng ý kiến mà anh đưa ra ắt hẳn cũng giống với suy nghĩ của không ít người khác.

Nhiều người mua xe nhỏ vì giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Hay lấy VinFast Fadil làm ví dụ, mẫu xe này đã từng tiếp cận khách hàng Việt không thành công với phiên bản cao cấp nhất và đã phải bỏ bản đó ra khỏi danh mục sản phẩm. Mặc dù đã được ưu đãi, giá Fadil khi đó cao nhất tới 472 triệu đồng, ngang giá xe hạng B như Vios hay Accent. Giá cao nên người tiêu dùng không mấy mặn mà với phiên bản này, mặc dù chiếc xe sở hữu những trang bị an toàn mà các xe đối thủ không có.



Với doanh số thấp, VinFast đã bỏ phiên bản cao cấp để thay thế bằng phiên bản Plus với mức hợp lý hơn là 429 triệu đồng (nay là 449 triệu đồng).

Nhiều người mua xe nhỏ vì giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Hiện tại, vẫn chưa thể nói trước được liệu Mazda2 mới với sự thay đổi đáng kể về công nghệ có thành công hơn tại Việt Nam hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào chính người tiêu dùng trong thời gian tới.