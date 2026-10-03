Xe tải, container nối đuôi dàn hàng ba trên quốc lộ 5

Theo đánh giá của lực lượng CSGT Hải Phòng, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, ô tô đầu kéo chở container còn chiếm tỷ lệ cao. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn khiến 281 người chết, 339 người bị thương.