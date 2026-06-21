Xe tay ga Yamaha hybrid giảm giá mạnh tại đại lý: Xe ăn 1,6L/100km được ưu đãi gần 4 triệu đồng

Mới đây, một đại lý Yamaha khu vực Hà Nội đã tung ra chương trình ưu đãi, trong đó bao gồm hai mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng là Gear 125 và Grande. Chính sách ưu đãi của đại lý giúp người tiêu dùng tiết kiệm hàng triệu đồng.

Đối với dòng xe Yamaha Gear 125, đại lý này đang áp dụng mức giảm giá trực tiếp 1,7 triệu đồng vào giá bán. Bên cạnh việc giảm trừ tiền mặt, người mua xe còn được tặng kèm một bộ quà tặng tiện ích, bao gồm thẻ cứu hộ có thời hạn sử dụng trong 1 năm, gói bảo dưỡng định kỳ lần đầu hoàn toàn miễn phí, cùng một số vật dụng thiết thực như mũ bảo hiểm, áo mưa và bao tay chống nắng.

Trong khi đó, mẫu xe tay ga Yamaha Grande lại nhận được mức ưu đãi chiết khấu cao hơn, lên tới 3,7 triệu đồng trừ thẳng vào giá hóa đơn. Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ tài chính này được áp dụng đồng đều cho cả 3 phiên bản hiện hành của dòng Grande bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn , phiên bản Đặc biệt và phiên bản Giới hạn , giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận dòng xe này với chi phí tối ưu hơn.

Yamaha Gear 125 vừa được ra mắt hồi tháng 4

Xét về định vị phân khúc, Yamaha Gear 125 thuộc phân khúc xe phổ thông với mức giá tham khảo trong khoảng từ 30,4 triệu đồng đến 34,3 triệu đồng. Trong khi đó, Grande được xếp vào hạng xe trung cấp với giá từ 46 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Yamaha Gear 125 là một trong những mẫu xe mới có mặt trên thị trường - chính thức ra mắt từ tháng 4. Mẫu xe này mang kiểu dáng góc cạnh, nhỏ gọn và năng động, chủ yếu hướng tới đối tượng người dùng trẻ tuổi hoặc những người cần một phương tiện linh hoạt để di chuyển hàng ngày trong không gian phố thị đông đúc.

Ngược lại, Yamaha Grande định vị ở phân khúc xe tay ga tầm trung, sở hữu những đường nét thiết kế mang phong cách châu Âu thanh lịch, thời trang, hướng tới việc cạnh tranh trực tiếp với các đối tượng đối thủ cùng phân khúc như Honda Lead hay Honda SH Mode.

Yamaha Grande là một trong những mẫu xe tiết kiệm xăng hàng đầu tại Việt Nam

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên cả hai dòng xe này chính là hệ thống động cơ Blue Core kết hợp với hệ thống trợ lực hybrid.

Hệ thống hybrid của Yamaha hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng máy phát điện thông minh để hỗ trợ lực kéo cho động cơ xăng. Cụ thể, khi xe bắt đầu tăng tốc từ trạng thái đứng yên hoặc khi lên dốc, bộ phát điện thông minh sẽ kích hoạt và truyền thêm năng lượng để hỗ trợ động cơ trong khoảng thời gian tối đa là 3 giây, giúp xe vận hành mượt mà hơn đồng thời giảm bớt gánh nặng tiêu thụ nhiên liệu của động cơ đốt trong.

Chính nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ công nghệ này, mức tiêu hao nhiên liệu của cả hai xe đều được tối ưu hóa ở mức rất thấp. Theo các số liệu kiểm định được công bố chính thức từ nhà sản xuất, Yamaha Gear 125 chỉ tiêu thụ 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km hành trình.

Trong khi đó, mẫu xe tay ga cao cấp Yamaha Grande duy trì một con số thậm chí còn ấn tượng hơn: 1,66L/100km. Thông số này giúp Grande tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những mẫu xe tiết kiệm xăng hàng đầu tại thị trường Việt Nam hiện nay.