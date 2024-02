Xe Trung Quốc có thể rẻ mức nào: Cùng cỡ Toyota Corolla mà giá 270 triệu, 0,7L xăng/100km, khách "cuồng"

Tập đoàn xe BYD Trung Quốc đang khiến ngành xe nước này bất ngờ khi ra mắt một mẫu xe mới có mức giá rất rẻ. Đó là mẫu Qin Plus DM-i Plug-in Hybrid với giá niêm yết khởi điểm 79.800 tệ, tương đương 272 triệu đồng. Với mức giá này, Qin Plus DM-i trở thành mẫu xe có mức giá cạnh tranh nhất phân khúc, ít nhất là tại Trung Quốc - nơi nó được bán ra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, BYD còn mạnh miệng tuyên bố rằng: "Mức giá sẽ khiến các nhà sản xuất xe xăng phải run sợ".

Theo BYD, Qin Plus DM-i có kích thước DxRxC lần lượt là 4.765 x 1.837 x 1.495 (mm), trục cơ sở dài 2.718 mm. Với kích thước này, Qin Plus DM-i là một mẫu sedan hạng C, tương đương với Toyota Corolla Altis hay KIA K3.



Tuy nhiên, với mức giá chưa đến 80.000 tệ, Qin Plus DM-i rẻ hơn 15% so với Volkswagen Lavida - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc tại Trung Quốc, rẻ hơn 40% so với Toyota Corolla Altis, hoặc rẻ hơn 50% so với Toyota Prius.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là BYD còn đang dự định ra mắt phiên bản Glory Edition với mức giá thấp hơn 20.000 tệ (68 triệu đồng), càng khiến mức giá của chiếc xe trở nên... vô thật.

Toàn bộ phiên bản của Qin Plus DM-i sẽ sử dụng động cơ 1.5L nạp khí tự nhiên với công suất 110 mã lực, mô men xoắn 135Nm. Chưa hết, mẫu xe này còn trang bị mô tơ điện với 2 mức công suất: 180 mã lực / 316Nm hoặc 197 mã lực / 325 Nm.

Khác với các mẫu xe hybrid thường, Qin Plus DM-i là một mẫu plug-in hybrid - nghĩa là người dùng có thể cắm sạc pin cho xe. Theo BYD, Qin Plus DM-i sử dụng pin Blade do hãng tự nghiên cứu và sản xuất, dung lượng 8,32 kWh hoặc 18,32 kWh.



Với 2 mức dung lượng, Qin Plus DM-i có thể đi được 55km hoặc 120km (theo chuẩn NEDC) ở chế độ thuần điện.

Kết quả NEDC khi kết hợp cả động cơ xăng trên đường hỗn hợp có kết quả 1,2 lít/100km hoặc 0,7 lít/100km, tương ứng với 2 phiên bản pin. Ngay cả khi pin ở trong tình trạng yếu nhất, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này vẫn rất ấn tượng. Các phiên bản đều có kết quả NED là 3,8L/100km.

Với mức giá siêu rẻ, người dùng có thể sẽ có được một mẫu xe với nội thất vô cùng sơ sài, cơ bản. Tuy nhiên, Qin Plus DM-i lại không như vậy. Qin Plus DM-i vẫn trang bị một màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, kèm đó là màn hình đồng hồ lái điện tử. Khách hàng còn có thể chọn bọc da nội thất (gồm ghế và khu vực táp-lô). Ngoài ra, Qin Plus DM-i còn có thể trang bị cửa sổ trời toàn cảnh.



Sau khi ra mắt, BYD cho biết rằng đã nhận được hơn 15.000 đơn đặt hàng chỉ sau 3 ngày.