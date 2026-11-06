Xem 'bảng điểm' về giải ngân vốn đầu tư công vừa chấm xong
Lần đầu công bố kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính ghi nhận 20 đơn vị đạt mức rất tốt và 5 đơn vị chưa tốt đối với kế hoạch vốn năm 2026.
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