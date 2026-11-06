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Xem 'bảng điểm' về giải ngân vốn đầu tư công vừa chấm xong

| | Bất động sản

Lần đầu công bố kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính ghi nhận 20 đơn vị đạt mức rất tốt và 5 đơn vị chưa tốt đối với kế hoạch vốn năm 2026.

Theo Nội dung: Việt Linh | Đồ họa: Kiều Tú

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