Xem lại "Sex and the City" 100 lần, tôi mới biết tại sao phụ nữ lại muốn sống như nhân vật này nhất

Dù đã phát sóng được hơn 20 năm, Sex and The City - một trong những series phim truyền hình làm nên tên tuổi của HBO vẫn luôn giữ được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Những câu chuyện cuộc sống và tình yêu đầy hấp dẫn của 4 người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones và Miranda Hobbes đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ phụ nữ hiện đại cho đến tận bây giờ.

Sau khi xem lại và nghiền ngẫm Sex and The City đến lần thứ 100, tôi vẫn ấn tượng nhất với cuộc đời của Samatha Jones. Nhân vật này được xây dựng là một người phụ nữ thành đạt, giàu có, độc lập và tự tin, chuẩn hình mẫu lý tưởng mà bất cứ ai cũng muốn hướng đến.

1. Có một công việc tốt: Phụ nữ xinh đẹp nhất khi độc lập

Cũng như điều mà bất kỳ ai cũng mong ước, một công việc tử tế giúp Samantha Jones có đủ tiền để nuôi sống bản thân và sống cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Là một người làm nghề PR, sau nhiều năm miệt mài trong ngành, Samantha đã trở thành một giám đốc quan hệ công chúng và có văn phòng riêng. Sau đó, cô thành lập doanh nghiệp của riêng mình và mở công ty quan hệ công chúng

Trong bộ phim không có nhiều phân cảnh làm việc của Samatha, tuy nhiên có thể biết rằng cô có một sự nghiệp rất thành công và là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong số 4 nhân vật chính. Hàng ngày, cô tham dự những bữa tiệc quy tụ những người có tiếng tăm và dùng bữa tại những nhà hàng nổi tiếng nhất Manhattan.

Mặc dù ở thời điểm phim phát sóng, nhiều người trong ngành PR ở New York lên tiếng phản đối vì cho rằng nhân vật Samatha đang "tô hồng" cuộc sống của người làm PR. Vì công việc này khá áp lực, liên tục phải tăng ca và không thể nhàn rỗi dù chỉ một giây dù đã về nhà, khác xa với những gì bộ phim thể hiện.

Tuy nhiên, điều này không ngăn được việc khán giả yêu thích bộ phim tin rằng Samantha là nhà quan hệ công chúng quyền lực nhất New York. Cách đối nhân xử thế của cô cũng rất hoàn hảo, có những phát ngôn tuyệt vời khiến người khác ghi nhớ. Và sự quyến rũ của nhân vật này thể hiện ở việc cô luôn tự tin, nổi bật và chuyên nghiệp mong mọi tình huống. Samatha Jones là hình phụ nữ mạnh mẽ, độc lập mà ai cũng muốn trở thành.

2. Gu thời trang thoải mái: Mặc bất cứ thứ gì bạn muốn dù cho ở tuổi 50

Cũng giống như vẻ ngoài tự tin và táo bạo của mình, Samantha Jones luôn được tự do và mặc bất cứ thứ gì mình muốn. Nhân vật này tưng nói: "Tôi có thể khiêu vũ trong bộ váy này ngay cả ở tuổi 52".

Vì là người giàu có nhất trong hội bạn thân, giữ vị trí giám đốc quan hệ công chúng, những món phục trang xa xỉ và thời thượng cũng một phần giúp Samantha Jones phô trương thanh thế của bản thân. Cô không ngại mua những món đồ đắt đỏ, mặc trang phục và phụ kiện từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Thậm chí, đôi khi người ta có thể nhìn thấy Samantha ra đường với những bộ cánh màu mè, diêm dúa, những món phụ kiện như khuyên tai cực kỳ to bản. Nhưng đối với cô, chẳng sao cả, Samatha chỉ mặc bất cứ thứ gì mà mình thích thôi.

Style nổi bật của Samatha Jones trong "Sex and the City"

3. Trí tuệ và sự tự tin: Được trau dồi theo thời gian

Sức hấp dẫn lớn nhất của nữ giám đốc truyền thông bắt nguồn từ sự tự tin và hiểu rõ ràng về bản thân. Loại tự tin này không hề phóng đại một cách mù quáng, mà là kết quả tích lũy theo thời gian, sự tận hưởng cuộc sống hết mình dựa trên trí tuệ và kinh nghiệm thực tế.

Cô ấy cũng không sợ tuổi tác. Samantha chưa bao giờ tỏ ra lo lắng về vấn đề con số này, thậm chí tuổi tác cũng là điều không đáng nhắc đến với cô. Dù 30, 40 hay 50, cô ấy vẫn đầy quyến rũ. Khi nhân vật Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker thủ vai) than thở rằng mình đã 35 tuổi, Samatha liền nói: "Còn mình thì 140 tuổi rồi này".

Trong bộ phim, Samatha cũng thể hiện được sự dũng cảm mà không phải ai cũng có được. Ở mùa thứ sáu của Sex and the City, Samantha Jones được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Nhưng cô không cảm thấy chán nản và suy sụp, mà thay vào đó đối mặt trực tiếp với bệnh tật, diện những bộ cánh thật đẹp kể cả sau khi bị rụng tóc do hóa trị. Cô ấy thậm chí còn dám cởi tóc giả trên sân khấu để thể hiện sự thẳng thắn và tự tin của mình.

4. Quan điểm rõ ràng trong chuyện tình cảm: Yêu người khác nhưng vẫn phải yêu bản thân mình

Samantha chính là “người cố vấn tâm hồn” của nhiều cô gái trong chuyện tình cảm, thường đưa những lời khuyên bổ ích cho hội chị em. Từ những kinh nghiệm của bản thân khi gặp tổn thương tình cảm trong quá khứ, cô luôn đứng trên một góc độ tỉnh táo nhất để xem xét về câu chuyện của những người bạn và chính mình. Một trong những câu nói kinh điển nhất của Samatha Jones trong bộ phim là: "Em yêu anh, nhưng em còn yêu mình hơn".

Nếu có điều gì Samantha thực sự dạy chúng ta trong Sex and the City, thì đó là mục tiêu mà chúng ta hướng đến trong đời không chỉ là tìm thấy tình yêu đích thực, mà còn là sống cuộc sống mà mình mong muốn. Và trước lúc gặp được tình yêu đích thực đó, bạn vẫn không hề lãng phí thời gian, mà đã nỗ lực để trở thành một phiên bản nổi bật của chính mình.

(Theo Baijiahao)