Xếp cao hơn cả Elon Musk, ông Phạm Nhật Vượng lọt top 50 người có tầm ảnh hưởng đến ngành ô tô toàn cầu năm 2024

Mới đây, trang MotorTrend - một trong những tạp chí xe hơi uy tín và lâu đời nhất ở Mỹ - đã công bố top 50 người có tầm ảnh hưởng tới nền công nghiệp ô tô toàn cầu năm 2024. Danh sách được thực hiện nhằm mục đích vinh danh những cá nhân ảnh hưởng nhất, thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông quốc tế trong ngành ô tô.

Trong năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng - Tổng Giám đốc VinFast - lần đầu tiên được vinh danh trong danh sách, cùng với nhiều nhân vật quan trọng khác như Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân Ngành ô tô Mỹ, Chủ tịch Hyundai Motor, Chủ tịch BYD, Phó Chủ tịch General Motor, Giám đốc điều hành Volvo,...

Đáng chú ý, vị tỷ phú Việt Nam đứng ở vị trí thứ 47, cao hơn cả Elon Musk - CEO của thương hiệu Tesla nổi tiếng toàn cầu (50). Nhân vật của năm là ông Shawn Fain - Chủ tịch Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW).

Theo MotorTrend, ông Phạm Nhật Vượng đã nhậm chức CEO của VinFast vào thời điểm công ty tăng cường sản xuất xe điện, ra mắt mẫu xe concept bán tải mới, niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và mở rộng thị trường quốc tế một cách mạnh mẽ.

Năm 2023 là một năm ghi nhận nhiều dấu ấn của thương hiệu xe điện Việt Nam. VinFast đã bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện trong năm tài chính 2023, đánh dấu mức tăng 374% so với năm trước. Riêng quý 4, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước.

Tổng doanh thu của VinFast đạt 10.418 tỷ đồng (437 triệu đô la Mỹ) trong quý 4, tăng 26% so với quý trước và 133% so với cùng kỳ năm 2022, được thúc đẩy nhờ sự gia tăng trong khối lượng bán hàng và dải sản phẩm đa dạng. Tính chung cả năm, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ đô la Mỹ), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó.

Về phương diện ra mắt sản phẩm, VinFast đã giới thiệu 4 mẫu SUV mới tại Việt Nam ở nhiều phân khúc, trong đó có mẫu xe chủ lực VF 9, VF 5, VF 6 và VF 7.

Đến nay, hãng có 13 cửa hàng tại California và 6 đại lý tại 5 bang là Bắc Carolina, New York, Texas, Florida và Kansas, với 75 đại lý đăng ký tham gia mạng lưới. Công ty dự kiến sẽ đạt khoảng 130 điểm bán hàng ở Bắc Mỹ và 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024.

Sau khi đặt nền móng tại các thị trường như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, kế hoạch mở rộng toàn cầu của VinFast năm 2024 sẽ tập trung vào các thị trường toàn cầu khác, bao gồm những thị trường tiềm năng gần Việt Nam trong Đông Nam Á như Indonesia, Ấn Độ, Philippines.