Xếp hạng bảng B AFF Cup 2022: Việt Nam vượt trội, Malaysia hạng nhì

Đồ họa: AN BÌNH

Với thắng lợi nhẹ nhàng 3-0 trước Myanmar, tuyển Việt Nam đã đứng đầu xếp hạng bảng B AFF Cup 2022.



Đoàn quân của HLV Park Hang Seo vượt trội với 10 điểm sau 5 lượt trận. Cả hiệu số của tuyển Việt Nam cũng ấn tượng không kém khi là +12. Họ không để lọt lưới bàn nào trong hành trình đã qua.

Đây là thành tích tiến bộ hơn so với kỳ AFF Cup 2020. Khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng có được 10 điểm nhưng lại về nhì. Lý do là bởi đây cũng là số điểm của Indonesia. Hai đội cũng bằng hiệu số (+9), nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn số bàn thắng (13 so với 9).

Việc đứng nhì năm đó khiến tuyển Việt Nam phải gặp đối thủ mạnh là Thái Lan ở bán kết. Và tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng đấu này.

Năm nay, với việc đứng đầu bảng xếp hạng bảng B AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng A là Indonesia.

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung Karno vào ngày 6-1. Ngày 9-1, trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Đội đứng nhì bảng B là Malaysia. Gặp bất lợi trước lượt trận cuối, nhưng "Hổ Malay" đã chơi tưng bừng để đánh bại Singapore 4-1. Nhờ đó họ giành được tấm vé đi tiếp với 9 điểm sau vòng bảng.

Đối thủ của Malaysia ở bán kết sẽ là tuyển Thái Lan. Malaysia sẽ thi đấu trên sân nhà ở lượt đi vào ngày 7-1. Sau đó, hai đội đá lượt về vào ngày 10-1.

Việc Malaysia đi tiếp cũng đồng nghĩa rằng Singapore bị loại. Họ chỉ có được 7 điểm và đứng thứ ba chung cuộc. Hai vị trí cuối thuộc về Myanmar và Lào, với mỗi đội 1 điểm.