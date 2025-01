Chủ mưu bị tâm thần đang phải điều trị bắt buộc

Trong vụ án, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền).



Bà Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land.



Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương. Hiện bà Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.