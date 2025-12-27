XIN NHẮC NHỞ: 3 loại nồi, chảo âm thầm "đầu độc" gan, thận, não, nuôi ung thư nhưng nhiều người dùng nấu ăn mỗi ngày

Trong gian bếp, nồi và chảo là vật dụng không thể thiếu để tạo ra các bữa ăn ngon. Tuy nhiên, ít người ngờ rằng chính những vật dụng quen thuộc này lại có thể trở thành nguồn phát tán độc tố, thậm chí gây ung thư nếu không được lựa chọn và sử dụng đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, có 3 loại nồi chảo bạn nên xem xét thay thế càng sớm càng tốt.

1. Nồi, chảo chống dính bị bong tróc hoặc xước nhiều

Các loại nồi chảo chống dính thường được phủ một lớp polytetrafluoroethylene (PTFE). Khi bề mặt này bị trầy xước hoặc đun nóng quá nhiệt, chúng bắt đầu phân hủy và giải phóng các hạt vi nhựa cùng khí florua độc hại.

Nấu ăn với nồi, chảo chống dính bong tróc có thể gây ung thư (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu từ Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) từng chỉ ra mối liên hệ giữa các hợp chất trong lớp phủ chống dính với sự gia tăng nồng độ cholesterol và các vấn đề về hệ miễn dịch.

Nguy hiểm hơn, các hóa chất như pfoa (từng được dùng trong quy trình sản xuất lớp chống dính) đã được IARC xếp vào nhóm chất có khả năng gây ung thư cho con người. Một khi lớp chống dính bị nứt, các độc tố này dễ dàng ngấm trực tiếp vào thức ăn.

Do đó, việc loại bỏ ngay khi thấy dấu hiệu bong tróc là cách duy nhất để ngăn chặn các "kẻ giết người thầm lặng" này xâm nhập vào cơ thể.

2. Nồi, chảo nhôm tái chế kém chất lượng

Nhôm là vật liệu dẫn nhiệt tốt nhưng nhôm tái chế thường chứa hàm lượng tạp chất cực cao. Các báo cáo từ WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đã cảnh báo rằng việc tiếp xúc với nồng độ nhôm cao có liên quan mật thiết đến các bệnh về hệ thần kinh trung ương như Alzheimer.

Nồi chảo làm từ nhôm tái chế thường chứa các kim loại nặng độc hại như chì và cadmium. Khi chúng ta nấu các món chua hoặc thực phẩm có tính axit, những chất này sẽ bị hòa tan nhanh chóng.

Ưu tiên các loại nồi, chảo chất liệu ổn định hơn như gốm xứ, inox (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Bristol (ANH), sự tích tụ chì trong cơ thể lâu dài sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho gan, thận và làm hỏng cấu trúc adn của tế bào, tạo điều kiện cho ung thư phát triển.

Vì vậy, hãy ưu tiên các vật liệu ổn định hơn như gốm sứ hoặc inox cao cấp để thay thế.

3. Nồi, chảo bị han gỉ hoặc biến dạng nặng

Sử dụng nồi gang hoặc thép bị gỉ sét tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc sắt oxit rất cao. Khi gỉ sét bong ra và lẫn vào thức ăn, chúng gây kích ứng mạnh mẽ cho niêm mạc dạ dày và hệ tiêu hóa.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí y khoa quốc tế đã nhấn mạnh rằng phản ứng hóa học giữa gỉ sét và axit trong thực phẩm có thể sinh ra các hợp chất gây viêm mãn tính cho các cơ quan nội tạng.

Nồi, chảo bị biến dạng nặng hay han gỉ vừa ảnh hưởng món ăn vừa hại cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, khi nồi chảo bị biến dạng, nhiệt độ sẽ phân bố không đều khiến thực phẩm dễ bị cháy khét cục bộ. Quá trình này sản sinh ra các amin thơm và hydrocarbon thơm đa vòng, những chất đã được các tổ chức ung thư quốc tế cảnh báo là tác nhân gây đột biến tế bào. Việc sử dụng dụng cụ nấu nướng bị lỗi thời, biến dạng không chỉ làm giảm chất lượng món ăn mà còn là sự đánh đổi quá lớn về sức khỏe.

Lựa chọn dụng cụ nấu nướng thông thái và kiểm tra tình trạng nồi, chảo thường xuyên là bước quan trọng để xây dựng một hàng rào bảo vệ vững chắc cho sức khỏe, phòng chống ung thư.