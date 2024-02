Xin vía thần tài thời 4.0

Cầu may thời hiện đại

Biết được sự lo lắng của vợ, anh Hoàng Hải (36 tuổi) gợi ý chị Huyền chọn mua vàng qua các ứng dụng trực tuyến cho tiện lợi, thay vì phải mất công xếp hàng ngoài tiệm, lại dễ phải rước bực bội vào người vì đợi chờ quá lâu.

"Tôi thấy có nhiều hiệu vàng, ví điện tử giới thiệu tính năng mua vàng trực tuyến, thấy cũng hay và phù hợp với thời hiện đại, công nghệ lên ngôi như lúc này nên giới thiệu cho vợ tham khảo", anh Hoàng Hải cho biết.

Người đàn ông này bật mí cũng nhờ tìm kiếm cách mua vàng trực tuyến cho vợ, anh được biết rằng nhiều người cũng chọn cách mua vé số tại các đại lý hoặc mua online như một cách cầu tài lộc trong năm mới.

"Tính ra mua một tờ vé số 10.000 đồng mà có cơ hội trúng thưởng lớn thì cũng là một cách cầu may mắn đầu năm đó chứ", anh Hoàng Hải vui vẻ cho biết.

Thay vì mua vàng ngày vía Thần Tài, nhiều người chọn mua vé số để cầu may mắn.

Trong khi đó, chị Quỳnh Trân (29 tuổi, TP.HCM) lại tiết lộ sẽ chọn mua vé số tự chọn của Vietlott làm vật cầu may trong xuân Giáp Thìn, thay vì mua vàng trong ngày Thần tài.

"Vàng cũng là một kênh đầu tư khá tốt, lại mang ý nghĩa may mắn dịp đầu năm. Tuy nhiên với xổ số tự chọn Vietlott, tôi chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng là có cơ hội trúng thưởng đến hàng trăm tỷ đồng rồi", chị Quỳnh Trân chia sẻ.

Được biết, xổ số tự chọn Vietlott ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2016 với sản phẩm Mega 6/45, các sản phẩm xổ số tự chọn hiện khá đa dạng để khách hàng lựa chọn và tham gia dự thưởng như Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno hay Bingo18. Điểm thú vị của loại hình xổ số này là khách hàng có thể tự chọn bộ số yêu thích để tham gia dự thưởng, đồng thời cơ cấu giải thưởng cũng hấp dẫn hơn khi giá trị giải cao nhất có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ví dụ ở sản phẩm Power 6/55, giải thưởng Jackpot 1 có giá trị tối thiểu 30 tỷ đồng và có thể cộng dồn liên tục nếu chưa tìm được người may mắn trùng cả 6 con số với kết quả mở thưởng. Bên cạnh đó, giải thưởng Jackpot 2 có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng cũng sẽ được trao cho khách hàng may mắn sở hữu vé dự thưởng trùng 5 con số với kết quả mở thưởng, kèm theo một con số đặc biệt.

Thần tài thời 4.0

Anh Trần Thanh (31 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) tiết lộ bản thân hay chọn mua vé dự thưởng Bingo18 trên ứng dụng Vietlott SMS. Theo anh, lý do cho điều này là Bingo18 có hình ảnh ông thần tài đang ôm con số 18 khá bắt mắt, còn khi chọn mua vé dự thưởng lại có nhạc nền sôi động làm anh cảm thấy thú vị.

"Bingo18 ngoài giao diện bắt mắt, thu hút người chơi còn sở hữu cách chơi đa dạng và giải thưởng hấp dẫn. Đây là lựa chọn thường xuyên của tôi khi mở ứng dụng Vietlott SMS, bên cạnh mua các sản phẩm khác như Mega 6/45 hay Power 6/55", anh Trần Thanh cho biết.

Hình tượng Thần Tài xuất hiện trong giao diện Bingo18 mang đến cảm xúc nhiều may mắn cho người chơi.

Xổ số Bingo18 là sản phẩm xổ số tự chọn chỉ xuất hiện trên kênh bán trực tuyến. Bingo18 mở thưởng liên tục từ sáng sớm (6h00) cho đến tối muộn (21h55) theo chu kỳ 10 phút/kỳ quay. Với Bingo18, người chơi có thể trúng giải cao nhất 120 triệu đồng khi dự thưởng 1 triệu đồng cho lựa chọn tổng 3/tổng 18 hoặc 3 số trùng nhau cụ thể.

Anh Thanh cũng tiết lộ sẽ tặng vé Bingo18 cho bạn bè thông qua tính năng gửi vé trên ứng dụng Vietlott SMS. Theo anh, đây là cách khá hay để gửi lì xì kèm theo lời chúc may mắn đến bạn bè, người thân bởi nếu tấm vé kia giúp người nhận trúng giải thưởng hàng trăm tỷ đồng, đó sẽ là một khởi đầu mỹ mãn cho một năm Giáp Thìn lên như rồng.

Ngoài xổ số nhanh Bingo18, nhiều người cũng săn giải thưởng lớn từ các sản phẩm khác của Vietlott qua điện thoại.

Với giá trị dự thưởng chỉ từ 10.000 đồng, người chơi may mắn có thể trúng thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng khi tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott cung cấp. Thông qua tính năng tặng vé trên Vietlott SMS, khách hàng có thể lan tỏa và chia sẻ sự may mắn của mình đến cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trong năm mới.

