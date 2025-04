Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng, thanh niên bị bắt sau 40 phút, lời khai gây bức xúc

Vào khoảng 13h50' ngày 14/4, một vụ cướp vàng đã xảy ra tại việm vàng P.V thuộc xã Tân Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Theo đó, vào thời điểm này, một nam thanh niên chạy xe máy, mặc áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm đi tới tiệm vàng và vờ hỏi mua một sợi dây chuyền 4,3 chỉ vàng (loại vàng 18k, trị giá 34,7 triệu đồng).

Lợi dụng sơ hở, thanh niên dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm, cướp vàng rồi tẩu thoát. Dù chủ tiệm nhanh chóng phi qua tủ kính, hô hoán nhưng không đuổi kịp tên cướp.

Nhận được tin báo từ chủ tiệm vàng, Công an xã Tân Phong đã vào cuộc xác minh, truy nóng đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ trong vòng 40 phút sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Phong đã làm rõ lai lịch đối tượng là Phạm Minh Mẫn, sinh ngày 27/12/2003, ĐKTT xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Công an truy bắt được đối tượng khi tên này đang lẫn trốn gần nhà vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Mẫn khai nhận do tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng nên dẫn đến thiếu nợ và đi cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ và tiêu xài. Hiện Công an tỉnh đang điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Minh Mẫn và tang vật trong vụ cướp vàng ở Bến Tre.