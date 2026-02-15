Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

Chiều 15-2 (28 tháng Chạp), các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin bất ngờ về nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 525331) được xác định "ở lại" TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đến chiều 15-2, hai khách hàng trúng độc đắc 3 vé TPHCM đã đến đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Thọ và đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM để đổi thưởng 6 tỉ đồng. 13 vé trúng độc đắc còn lại đang được nhiều đại lý vé số ở TPHCM "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 546079) của vé số Long An cũng được xác định trúng ở TPHCM.

Tuy nhiên, đến chiều 15-2, chủ nhân trúng độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Long An vẫn chưa lộ diện.

Trong khi đó, khách hàng trúng giải an ủi vé số Long An đã đến đại lý vé số Minh ở Thủ Đức, TPHCM để đổi thưởng.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 565053) đến chiều 15-2 vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Giải an ủi của vé số Hậu Giang trúng tại Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Còn giải an ủi của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng lại đại lý vé số Tươi Tốt ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.