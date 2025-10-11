Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: 24 tờ vé số trúng giải đặc biệt “nổ” tại Tây Ninh

11-10-2025 - 17:56 PM | Xã hội

Vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành đều có giải đặc biệt “nổ” tại tỉnh Tây Ninh

Chiều 11-10, tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết giải đặc biệt (dãy số 213235 ) kỳ vé 10K1, mở thưởng ngày 4-10 đã xác định được khách hàng trúng thưởng 14 tờ tại tỉnh Tây Ninh.

Ngoài giải đặc biệt, kỳ vé này còn có 9 giải an ủi (50 triệu đồng/vé) và 45 giải khuyến khích (6 triệu đồng/vé).

Xổ số miền Nam: 24 tờ vé số trúng giải đặc biệt “nổ” tại Tây Ninh- Ảnh 1.

Cơ cấu giải thưởng vé số Long An

Với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, kỳ vé ĐL10K1, mở thưởng ngày 5-10 đã xác định được nơi trúng thưởng giải đặc biệt 14 tờ vé số (dãy số 14.5555) là tại TP HCM.

Trong khi đó, kỳ vé 9E do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng ngày 30-9 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt 14 tờ (dãy số 025150) là tại tỉnh Tây Ninh.

Đối với giải đặc biệt (dãy số 272674) của kỳ vé 10A, mở thưởng ngày 7-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu đang xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Ngày 11-10, kết quả xổ số kiến thiết miền Nam sẽ công bố giải đặc biệt đối với vé số TP HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

Theo Thu Tâm

Người lao động

