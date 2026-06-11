Xổ số miền Nam: Dò vé cho vui, đôi vợ chồng bất ngờ trúng 6 tỉ đồng

Chiều 11-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng lớn vé số Sóc Trăng.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc, giải an ủi và giải nhất vé số Sóc Trăng được đổi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 10-6, giải độc đắc (dãy số 712879) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 11-6, đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM đã chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình về việc vừa đổi thưởng cho đôi vợ chồng trúng giải độc đắc 3 vé Sóc Trăng.

"Đang nghỉ trưa chuẩn bị ăn cơm, móc túi ra dò vé cho vui ai ngờ trúng lớn. Chúc mừng anh chị và gia đình" – chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương, chia sẻ.

Trưa cùng ngày, đại lý vé số Thùy Dương cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé, trúng giải an ủi 5 vé và trúng giải nhất 5 vé Sóc Trăng.

Ngoài ra, đại lý vé số Như Ý 14 ở phường Thủ Dầu Một cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 1 vé Sóc Trăng.

Như vậy, hiện vẫn còn 11 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện những chủ nhân may mắn.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 11-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.