Giá vàng đang lao dốc nhưng một chuyên gia nói vàng có thể đảo ngược tăng gấp ba nếu lịch sử lặp lại

Đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng trong năm nay có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, nhưng theo một chiến lược gia thị trường, kim loại quý này vẫn đang nằm trong một chu kỳ tăng giá dài hạn và diễn biến hiện nay gần như lặp lại "từng nhịp một" so với một trong những đợt tăng mạnh nhất trong lịch sử.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Jeff Clark, nhà xuất bản bản tin đầu tư The Gold Advisor, cho biết đợt điều chỉnh hiện tại của vàng có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn điều chỉnh trong thị trường giá lên lịch sử của thập niên 1970 - chu kỳ sau đó đã đưa giá vàng tăng bùng nổ.

"Tôi đã xây dựng biểu đồ so sánh giữa thị trường vàng tăng giá hiện nay với chu kỳ từ năm 1976 đến đỉnh năm 1980. Thật khó tin nhưng hệ số tương quan giữa hai chu kỳ này lên tới 95%", ông Clark cho biết.

Theo ông, sự tương đồng này cho thấy đợt điều chỉnh hiện nay có thể chỉ là một phần bình thường và cần thiết trong một xu hướng tăng lớn hơn.

"Tại đúng giai đoạn này của chu kỳ tăng giá trong thập niên 1970, giá vàng đã lao dốc mạnh. Sau cú giảm đó, giá nhanh chóng phục hồi trở lại. Và điều gì đang diễn ra hiện nay? Giá vàng cũng đang giảm mạnh. Diễn biến gần như giống hệt từng bước một", ông nói.

Ông Clark cho rằng nếu mối tương quan này tiếp tục được duy trì, giá vàng có thể phải tăng gần gấp ba lần so với hiện nay mới đạt được mức tăng tương đương với chu kỳ bùng nổ của những năm 1970.

Nhận định lạc quan của ông được đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng đang đối mặt với nhiều sức ép. Sau khi lập kỷ lục lịch sử 5.600 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã quay đầu giảm và hiện ghi nhận mức giảm tính từ đầu năm.

Đà bán tháo kéo dài nhiều tháng qua càng mạnh hơn trong phiên cuối tuần trước khi giá vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là đường trung bình động 200 ngày.

Nhà phân tích kỳ cựu này lưu ý rằng mặc dù giá vàng đã giảm hơn 21% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1, mức điều chỉnh hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với mức giảm 30% trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay mức giảm 28% trong cú sốc đại dịch Covid-19 năm 2020.

Tuy nhiên, theo ông Clark, diễn biến suy yếu hiện tại không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng dài hạn đã kết thúc.

"Nếu thị trường giá lên kết thúc ngay lúc này thì đây sẽ là chu kỳ tăng ngắn nhất trong lịch sử hiện đại. Tất cả các chu kỳ tăng giá trước đây của vàng đều kéo dài lâu hơn so với những gì chúng ta đã trải qua đến thời điểm hiện tại", ông nhận định.

Dựa trên các số liệu lịch sử, ông Clark cho rằng chu kỳ tăng giá hiện nay vẫn còn ít nhất khoảng hai năm nữa để tiếp diễn. Vì vậy, ông xem đợt điều chỉnh hiện tại là cơ hội để tích lũy thêm vàng.

"Tôi đang mua vào rất mạnh ở thời điểm hiện nay. Thực tế, tôi vừa thực hiện một khoản đầu tư lớn cách đây không lâu", ông cho biết.

Trong những tháng gần đây, giá vàng gặp nhiều khó khăn khi cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn đáng kể thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh. Giá năng lượng leo thang đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát, khiến thị trường chuyển sang kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất thay vì cắt giảm như trước đó.

Theo số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất được công bố hôm thứ Tư, lạm phát toàn phần của Mỹ trong tháng 5 tăng 0,5%, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 4,2%, cao hơn mức 3,8% ghi nhận trong tháng 4.

Trong khi đó, lạm phát lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% trong tháng 5, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng trước và thấp hơn dự báo 0,3% của thị trường.

Tính theo năm, lạm phát lõi của Mỹ tăng 2,9%, nhích lên từ mức 2,8% được ghi nhận trong tháng 4.

Mặc dù thừa nhận thị trường vàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, ông Jeff Clark cho rằng giới đầu tư hiện đang quá tập trung vào nguy cơ lạm phát mà bỏ qua những tác động tiêu cực mà mặt bằng lãi suất cao có thể gây ra đối với một nền kinh tế vốn đã mong manh.

Theo ông, nếu lạm phát thực sự tăng tốc mạnh như nhiều chuyên gia dự báo, Fed cuối cùng sẽ phải ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

"Nếu lạm phát trở nên nghiêm trọng như nhiều nhà phân tích Phố Wall đang lo ngại, công cụ quan trọng nhất mà Fed sử dụng để ứng phó với một nền kinh tế suy yếu chính là điều chỉnh lãi suất", ông nói. "Nếu nền kinh tế thực sự xấu đi như nhiều người dự báo, theo quan điểm của tôi, khả năng Fed cắt giảm lãi suất sẽ cao hơn là tiếp tục nâng lãi suất."

Ông Clark cũng đặt câu hỏi về khả năng Fed có thể mạnh tay nâng lãi suất trong bối cảnh chi phí trả lãi nợ của Chính phủ Mỹ ngày càng gia tăng.

"Liệu Fed có thực sự đủ khả năng để tiếp tục tăng lãi suất mạnh hay không?" ông đặt vấn đề. "Với mặt bằng lãi suất hiện tại, mỗi đợt tăng lãi suất đều khiến gánh nặng tài chính của chính họ trở nên lớn hơn."

Theo ông Clark, mặc dù thị trường hiện tập trung chủ yếu vào diễn biến lạm phát và kỳ vọng lãi suất, đây chỉ là những yếu tố gây áp lực trong ngắn hạn đối với giá vàng.

Về dài hạn, ông vẫn tin rằng nhiều động lực mang tính cấu trúc đang tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này, bao gồm gánh nặng nợ công ngày càng lớn, thâm hụt ngân sách kéo dài, khả năng nới lỏng tiền tệ trong tương lai cũng như những cú sốc địa chính trị hoặc tài chính khó lường.

Trong số các yếu tố đó, nợ công toàn cầu là vấn đề khiến ông lo ngại nhất.

"Tôi buộc phải tiếp tục nắm giữ vàng vì những rủi ro của hệ thống tài chính và bởi hiện nay tất cả các đồng tiền trên thế giới đều là tiền pháp định (fiat currency) - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử", ông Clark cho biết. "Chính những yếu tố đó khiến tôi phải duy trì vị thế đầu tư vào vàng. Tôi phải tiếp tục sở hữu vàng."

Ông cho rằng mức nợ công ngày càng phình to của các chính phủ trên thế giới khiến nhà đầu tư khó có lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì tỷ trọng nhất định ở các tài sản hữu hình có giá trị lưu trữ như vàng.

Dù không thể xác định chính xác thời điểm đợt tăng giá tiếp theo sẽ bắt đầu, ông Clark nhấn mạnh rằng những nền tảng cơ bản hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn chưa thay đổi.

Theo Kitco News