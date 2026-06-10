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Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền

| | Smart Money

Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền

Dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa đáng ngờ nhằm tăng giám sát, phát hiện sớm hành vi rửa tiền và siết chặt quản lý dòng tiền số xuyên biên giới.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền đang đề xuất bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa làm cơ sở để nhận diện, giám sát và báo cáo giao dịch có rủi ro.

Trong đó, dự thảo lưu ý các trường hợp chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng nhận biết khách hàng hoặc ngưỡng báo cáo; giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn nhưng không có mục đích kinh doanh rõ ràng.

Bên cạnh đó, hành vi có dấu hiệu che giấu nguồn gốc tài sản như sử dụng công cụ làm mờ dấu vết giao dịch, liên tục chuyển đổi giữa nhiều loại tài sản mã hóa hoặc chấp nhận chi phí giao dịch, mức thua lỗ bất thường mà không có lý do hợp lý.

Những trường hợp từ chối hoặc trì hoãn cung cấp hồ sơ nhận biết khách hàng, không giải trình được nguồn gốc tài sản, thông tin không nhất quán hoặc có dấu hiệu giả mạo sẽ bị coi là có rủi ro cao.

Ở góc độ xuyên biên giới, cơ quan quản lý cũng đề xuất giám sát chặt hơn các giao dịch liên quan đến nền tảng chưa đăng ký, chưa được cấp phép.

Theo Hoàng Anh, Thái Hậu

vtv.vn

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