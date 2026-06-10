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Lệnh bắt khẩn cấp người chuyên cho vay nợ Phùng Quốc Thắng SN 2000

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Thắng đăng tải thông tin trên trang “Cho vay tiền Đà Nẵng”, sử dụng số điện thoại 0788.673.883 để kết nối người có nhu cầu vay tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng ngày 10/6 cho biết vừa thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (2000, quê quán: Ba Vì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện Phùng Quốc Thắng (tạm trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động “tín dụng đen” nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, đấu tranh.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2025, Thắng đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hết sức tinh vi. Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên bản thân và người thân để giải ngân, nhận tiền lãi; đồng thời sử dụng các nền tảng Facebook, Zalo để quảng cáo, tìm kiếm người vay. Dưới vỏ bọc tài khoản Facebook “Thu Phương”, Thắng đăng tải thông tin trên trang “Cho vay tiền Đà Nẵng”, sử dụng số điện thoại 0788.673.883 để kết nối người có nhu cầu vay tiền.

Ngày 15/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhận thấy đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, giao dịch số tiền đặc biệt lớn, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Đối tượng Phùng Quốc Thắng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau thời gian kiên trì theo dõi, ngày 4/6, Ban chuyên án xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng và quyết định phá án. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Thắng. Quá trình khám xét, lực lượng CSHS phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Quốc Thắng quanh co không thừa nhận hành vi, khai báo gian dối nhằm che giấu đường dây cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được lực lượng CSHS thu thập xuyên suốt quá trình xác minh, theo dõi và đấu tranh chuyên án, mọi thủ đoạn đối phó của đối tượng đều bị bóc trần. Cuối cùng, Thắng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Thắng cho vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thu phí dịch vụ từ 10% đến 20% ngay khi giải ngân và buộc người vay trả góp hàng ngày với mức lãi suất vượt xa quy định pháp luật.

Công an đọc các quyết định với đối tượng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Mở rộng điều tra, ngày 8/6, Phùng Thị Thu Trang (1996, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến trình diện, khai nhận hành vi giúp sức cho Thắng trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền lãi. Đối tượng tự nguyện giao nộp số tiền 320 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng. Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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