Người dân trình báo, công an kiểm tra các giao dịch chuyển tiền kèm nội dung "thanh toán lương", "thưởng năng suất"

Lực lượng công an tại nhiều địa phương đã tiếp nhận và xác minh các trường hợp người dân bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản từ doanh nghiệp với nội dung liên quan đến "thanh toán lương" hoặc "thưởng năng suất", qua đó hỗ trợ hoàn trả lại số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 5/2026, ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ nhận được 10.468.995 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Cho rằng đây không phải khoản tiền thuộc quyền sở hữu của mình, ông Hùng đã chủ động đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Duệ tiến hành rà soát, xác minh nguồn gốc giao dịch và phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy số tiền trên do Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VINCONS chuyển nhầm trong quá trình thanh toán tiền lương cho nhân viên.

Các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để hoàn trả tài sản theo quy định

Sau khi xác định được chủ sở hữu hợp pháp, lực lượng công an đã hướng dẫn các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để hoàn trả tài sản theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hùng sau đó đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Trước đó, tại Quảng Trị, Công an xã Lìa cũng tiếp nhận trình báo của anh Hồ Minh Khanh (sinh năm 2006, trú thôn A Quan) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được hơn 650 triệu đồng.

Theo thông tin xác minh, trong ngày 21/10, tài khoản của anh Khanh nhận tiền qua 879 lượt chuyển khoản trong khoảng thời gian từ 10h51 đến 17h47. Nội dung các giao dịch đều ghi "THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025".

Nhận thấy số tiền trên không phải của mình, anh Khanh đã đến Công an xã Lìa trình báo. Qua xác minh, công an xác định số tiền được chuyển từ tài khoản của Công ty TNHH CJ VINA AGRI do sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch.

Anh Hồ Minh Khanh (thứ 2 trái sang) trả lại số tiền chuyển nhầm.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã liên hệ với đại diện doanh nghiệp, hỗ trợ xác minh thông tin và thực hiện các thủ tục để hoàn trả đầy đủ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Qua các vụ việc, người dân lưu ý khi phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được tiền từ người lạ hoặc từ các giao dịch có nội dung như "thanh toán lương", "thưởng năng suất", không nên tự ý sử dụng số tiền này.

Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh nguồn gốc giao dịch và hướng dẫn xử lý theo đúng quy định, tránh phát sinh các tranh chấp hoặc rủi ro pháp lý về sau.