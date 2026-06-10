Giao dịch chuyển tiền của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các hình thức đánh bạc trực tuyến đang ngày càng biến tướng tinh vi dưới nhiều vỏ bọc như game đổi thưởng, ứng dụng giải trí có thưởng hay các nền tảng cá cược trên không gian mạng.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt website, ứng dụng quảng bá những lời mời gọi hấp dẫn như "kiếm tiền nhanh", "đổi thưởng dễ dàng" hay "thắng lớn mỗi ngày".

Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo này là nguy cơ vi phạm pháp luật và thiệt hại tài chính không nhỏ đối với người tham gia.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trên mạng internet.

Các giao dịch chuyển khoản phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến, game đổi thưởng có thể bị cơ quan chức năng rà soát khi điều tra vụ án. (Ảnh minh hoạ)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống website, ứng dụng trò chơi mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ, slot game... Người chơi muốn tham gia phải đăng ký tài khoản trên hệ thống, sau đó nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các tài khoản trung gian do nhóm đối tượng cung cấp.

Số tiền nạp vào được quy đổi thành điểm hoặc tiền ảo trong game để thực hiện các hoạt động đặt cược. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi ngược số điểm này thành tiền thật và rút về tài khoản cá nhân.

Giao dịch chuyển tiền nào có thể bị kiểm tra?

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra các đường dây đánh bạc trực tuyến, dòng tiền là một trong những căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm.

Các giao dịch chuyển khoản phục vụ việc nạp tiền vào hệ thống cá cược, game đổi thưởng hoặc chuyển tiền đến những tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động đánh bạc có thể bị rà soát khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Thông qua dữ liệu giao dịch ngân hàng, lịch sử chuyển nhận tiền và các tài khoản có liên quan, lực lượng chức năng có thể xác định vai trò của người tổ chức, người tham gia cũng như quy mô hoạt động của đường dây đánh bạc.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng việc chuyển một khoản tiền nhỏ để "chơi thử" hoặc "giải trí" sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi đánh bạc dưới hình thức được thua bằng tiền hoặc hiện vật đều có thể bị xem xét, xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Cảnh báo từ cơ quan công an

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các website, ứng dụng cá cược hoặc game đổi thưởng trá hình dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet và mạng xã hội của bản thân cũng như người thân trong gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền vào các tài khoản đáng ngờ.

Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác trước các lời quảng cáo như "đầu tư sinh lời nhanh", "nạp tiền nhận thưởng", "chơi game kiếm tiền" xuất hiện trên mạng xã hội. Đây là những chiêu thức thường được các đối tượng sử dụng để lôi kéo người tham gia vào các hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự.