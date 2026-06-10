Công an có thông báo quan trọng đến người dùng loa chuyển khoản

Theo cảnh báo từ lực lượng công an tỉnh Điện Biên, những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu rất mạnh vào các hộ kinh doanh vừa và nhỏ. Kẻ gian thường la cà trên các nền tảng mạng xã hội, chủ động nhắn tin tiếp cận chủ quán và tự xưng là nhân viên kỹ thuật của ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử. Với vỏ bọc chuyên nghiệp cùng thái độ nhiệt tình, chúng ngỏ ý hỗ trợ cài đặt, nâng cấp loa thông báo để giúp việc nhận tiền của cửa hàng diễn ra trơn tru hơn.

Ảnh minh họa

Một khi nạn nhân bắt đầu mất cảnh giác và tin tưởng, những kẻ lừa đảo sẽ từng bước đưa họ vào tròng. Chúng hướng dẫn người dùng tải thêm các ứng dụng ngân hàng số, phần mềm xác thực hoặc yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân với lý do cần xác minh danh tính trực tuyến. Nguy hiểm nhất là bước cuối cùng, chúng sẽ dùng lời lẽ khéo léo để dụ dỗ nạn nhân cung cấp mã OTP vừa gửi về điện thoại di động. Chỉ cần nắm trong tay đoạn mã then chốt này, kẻ gian ngay lập tức cướp quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hàng loạt giao dịch tẩu tán tài sản sang nơi khác.

Thực tế đã có không ít người sập bẫy chiêu lừa này một cách vô cùng cay đắng. Điển hình là trường hợp của một chủ quán tại Đà Nẵng, sau khi nhẹ dạ làm theo lời người lạ trên mạng để cài đặt loa cho ví điện tử, tài khoản của chị đã liên tục bị trừ tiền, bốc hơi khoảng 27 triệu đồng chỉ trong chớp mắt. Ngay sau khi cỗm trọn số tiền, các đối tượng lừa đảo lập tức thu hồi tin nhắn, xóa sạch mọi dấu vết trao đổi và chặn liên lạc, gây ra sự hoang mang lớn cho nạn nhân cũng như cản trở quá trình điều tra.

Trước thủ đoạn ngày càng biến hóa khôn lường, cơ quan chức năng đặc biệt nhấn mạnh người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chia sẻ căn cước công dân, giấy tờ tùy thân hay hình ảnh cá nhân lên môi trường mạng cũng cần hết sức thận trọng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu mờ ám hay sự thúc giục vô lý nào từ những người tự xưng là nhân viên kỹ thuật, chủ cửa hàng cần lập tức ngừng giao dịch và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ ngăn chặn kịp thời.