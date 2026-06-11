Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Hiền SN 1983

| | Smart Money

Công an TP Hà Nội đề nghị ai đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Hiền để nhờ xin việc vào các ngân hàng thì khẩn trương liên hệ, trình báo.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, thường trú tại: Tổ DP số 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội; Nơi ở: số 50 San hô 10 Oceanpark 2, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2025, Nguyễn Thị Hiền là nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng của Ngân hàng Vietcombank. Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc các ngân hàng đang tuyển nhân sự và bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được việc vào Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Agribank rồi chiếm đoạt tiền xin việc.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Hiền để nhờ xin việc vào các ngân hàng thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Số điện thoại cán bộ thụ lý: 098.876.2645) để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra, giải quyết vụ án trước ngày 30/6/2026.

Theo Công an Tp Hà Nội﻿

Thu Thủy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều nhiều người thường bỏ qua khi mua vàng lúc giá giảm

Điều nhiều người thường bỏ qua khi mua vàng lúc giá giảm Nổi bật

Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền

Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam Bùi Nguyễn Yến Nhi SN 1990 trong chuyên án đặc biệt lớn

Ra lệnh bắt tạm giam Bùi Nguyễn Yến Nhi SN 1990 trong chuyên án đặc biệt lớn

09:13 , 11/06/2026
Thông báo quan trọng đến người dùng ngân hàng, ví điện tử

Thông báo quan trọng đến người dùng ngân hàng, ví điện tử

09:12 , 11/06/2026
Lý do cần xóa ngay ảnh CCCD và thẻ ngân hàng trong điện thoại

Lý do cần xóa ngay ảnh CCCD và thẻ ngân hàng trong điện thoại

08:09 , 11/06/2026
Tài khoản Agribank nhận 100 triệu đồng kèm nội dung "MR VINH TRAN GOP TIEN...", người đàn ông phải làm việc với công an

Tài khoản Agribank nhận 100 triệu đồng kèm nội dung "MR VINH TRAN GOP TIEN...", người đàn ông phải làm việc với công an

16:28 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên