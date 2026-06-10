Tài khoản Agribank nhận 100 triệu đồng kèm nội dung "MR VINH TRAN GOP TIEN...", người đàn ông phải làm việc với công an

Đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức - cán bộ Tổ CSKV hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 02/6/2026, chị Phạm Nguyễn Thị Mỹ Hiền (SN 1987) thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng qua điện thoại đã sơ suất, thực hiện thao tác chuyển nhầm số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) vào tài khoản của ông T.V.V (SN 1977) thường trú tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai.

Theo thư cảm ơn do chị Hiền gửi Công an xã Hàm Kiệm sau đó, giao dịch được thực hiện lúc 15 giờ 19 phút ngày 2/6. Số tiền chuyển nhầm là 100 triệu đồng, với nội dung: "TRUNG THUAN CK MR VINH VINH TRAN GOP TIEN DO DA BAI CAN GIO". Tài khoản nhận tiền được mở tại Agribank.

Thư cảm ơn gửi Công an xã Hàm Kiệm

Phát hiện sự việc, chị Hiền nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo Công an xã Hàm Kiệm để đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người nhận tiền.

Tiếp nhận thông tin, Đại úy Nguyễn Trí Thức, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hàm Kiệm, đã báo cáo chỉ huy đơn vị và tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến chủ tài khoản nhận tiền. Lực lượng công an đồng thời hướng dẫn người chuyển nhầm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định ông T.V.V. là người đã nhận được khoản tiền chuyển nhầm nói trên. Sau khi được liên hệ và làm rõ vụ việc, ông V. đã phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Hàm Kiệm, chị Hiền đã gặp được ông V. và nhận lại đầy đủ số tiền 100 triệu đồng đã chuyển nhầm.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Hàm Kiệm, chị Hiền cho biết sau khi phát hiện giao dịch nhầm lẫn, chị đã liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để xác minh. Với sự hỗ trợ của lực lượng công an cùng sự phối hợp của người nhận tiền, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Hiền bày tỏ sự cảm kích đối với cán bộ Công an xã Hàm Kiệm, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Trí Thức, vì đã hỗ trợ xác minh, kết nối các bên và giúp giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿