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Lý do cần xóa ngay ảnh CCCD và thẻ ngân hàng trong điện thoại

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Rất nhiều người đang giữ thói quen chụp lại căn cước công dân cùng các loại giấy tờ tùy thân để tiện sử dụng. Tuy nhiên, sự tiện lợi nhỏ này lại tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản nếu thiết bị không may rơi vào tay kẻ xấu hoặc bị nhiễm mã độc.

Điện thoại chứa dữ liệu nhạy cảm, nguy hiểm nhiều hơn tiện lợi

Thực tế cho thấy tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và điện thoại thông minh đang trở thành đích đến hàng đầu của các cuộc tấn công mạng. Việc lưu trữ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hay giấy phép lái xe trên thiết bị cá nhân tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để kẻ gian đánh cắp danh tính. Chỉ với những thông tin định danh cơ bản như số cá nhân, ngày sinh và ảnh chân dung, tội phạm có thể dễ dàng mở tài khoản ngân hàng ảo, vay tiền qua app hoặc thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật dưới tên của bạn. Cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân cần cẩn trọng tối đa, đồng thời không lưu trữ cả hình ảnh giấy tờ của người thân hay bạn bè để tránh rắc rối pháp lý liên đới khi xảy ra rò rỉ dữ liệu.

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Những hình ảnh cần dọn dẹp ngay khỏi thư viện ảnh

Bên cạnh giấy tờ tùy thân, có hàng loạt hình ảnh khác mà bạn cần xóa ngay khỏi điện thoại để bảo đảm an toàn tài chính. Nghiêm trọng nhất là ảnh chụp hai mặt thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Những bức ảnh này phơi bày toàn bộ số thẻ, thời hạn và mã bảo mật CVV, tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến trái phép mà bạn không hề hay biết. Tương tự, ảnh selfie cầm giấy tờ tùy thân dùng trong các bước xác thực KYC cũng vô cùng nguy hiểm vì chúng có thể giúp kẻ xấu lách qua hàng rào sinh trắc học của các ứng dụng tài chính.

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Bạn cũng cần lập tức xóa bỏ ảnh chụp màn hình chứa mã OTP, mã bảo mật hay thông tin đăng nhập. Dù mã OTP chỉ có hiệu lực ngắn hạn, nhưng nếu thiết bị đang bị theo dõi hoặc rơi vào tay người khác đúng thời điểm, tài khoản của bạn có thể bị chiếm đoạt chỉ trong vài phút.

Ngoài ra, các bức ảnh chụp sao kê tài chính, hợp đồng vay vốn, vé máy bay hay hóa đơn điện tử chứa mã QR cũng là những tài liệu nhạy cảm. Chúng không chỉ tiết lộ tình hình tài chính, lịch trình cá nhân để kẻ gian xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, mà đôi khi các mã QR này còn cung cấp quyền đăng nhập trực tiếp vào các dịch vụ số mà không cần đến mật khẩu. Ngay cả những hợp đồng điện tử có chữ ký số hay email chứa link kích hoạt tài khoản cũng cần được quản lý nghiêm ngặt, tránh lưu trữ hớ hênh trên thư viện ảnh.

Chủ động thiết lập "lá chắn" bảo vệ tài khoản

Để bảo vệ bản thân trước làn sóng lừa đảo trực tuyến, nguyên tắc sống còn là luôn đề cao cảnh giác trước mọi tin nhắn, cuộc gọi hoặc email yêu cầu truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc. Bạn cần tuyệt đối giữ kín số thẻ, mã CVV và mã xác thực OTP/Smart OTP, không chia sẻ cho bất kỳ ai dù họ xưng là nhân viên ngân hàng hay cán bộ cơ quan chức năng.

Trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, hãy tự tay thực hiện các thao tác quẹt thẻ khi thanh toán trực tiếp, không giao thẻ cho nhân viên mang đi khuất tầm mắt. Đối với các giao dịch online, nên hạn chế lưu thông tin thẻ hoặc dùng tính năng tự động điền trên các nền tảng thanh toán. Bạn có thể chủ động tắt chức năng thanh toán trực tuyến của thẻ tín dụng thông qua ứng dụng ngân hàng và chỉ mở lại khi thực sự có nhu cầu. Đồng thời, việc tránh xa các dịch vụ trái quy định như rút tiền mặt qua máy POS, đáo hạn thẻ tín dụng trôi nổi cũng là cách thiết thực để ngăn chặn nguy cơ mất tiền và không vô tình tiếp tay cho các hoạt động gian lận tài chính.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
ngân hàng

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