Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng

16-02-2026 - 14:32 PM | Smart Money

Tuần qua, có đến 7 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc. Tuy nhiên, đến trưa 16-2, chỉ mới có 15 giải độc đắc đã tìm ra chủ nhân trúng thưởng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 8-2, giải độc đắc (dãy số 090189) trúng tại An Giang.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 465579) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 313412) đến nay vẫn chưa có thông tin về chủ nhân may mắn.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 9-2, giải độc đắc (dãy số 329379) vẫn chưa có thông tin nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 132030) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 291653) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-2, giải độc đắc (dãy số (dãy số 841500) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 961443) đến nay vẫn chưa tìm thấy người trúng.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 879095) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 827943) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 720732) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 725746) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 492313) chưa xác định nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 451294) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 702266) trúng tại Cà Mau.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-2, giải độc đắc (dãy số 991084) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 759966) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 877704) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng- Ảnh 1.

Vé số Bình Dương đến nay chỉ mới tìm ra khách hàng trúng giải an ủi tại TPHCM Ảnh: ĐLVS Kim Hía

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 365053) chưa tìm ra người trúng.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 525331) "ở lại" TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 850487) chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 546079) trúng tại TPHCM.

Như vậy, tuần qua, có đến 7 giải độc đắc của xổ số miền Nam vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện nhóm người nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh thẻ căn cước, quét nhận diện khuôn mặt: Công an Lạng Sơn phát khuyến cáo tới người dân

Xuất hiện nhóm người nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh thẻ căn cước, quét nhận diện khuôn mặt: Công an Lạng Sơn phát khuyến cáo tới người dân Nổi bật

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM Nổi bật

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

06:53 , 16/02/2026
Liên kết tài khoản ngân hàng với ví ZaloPay rồi thực hiện chuyển tiền: Người đàn ông bị công an Đà Nẵng điều tra

Liên kết tài khoản ngân hàng với ví ZaloPay rồi thực hiện chuyển tiền: Người đàn ông bị công an Đà Nẵng điều tra

15:31 , 15/02/2026
Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

15:10 , 15/02/2026
Tài khoản ngân hàng bị khoá: Tuyệt đối không làm điều này kẻo tiền "không cánh mà bay"

Tài khoản ngân hàng bị khoá: Tuyệt đối không làm điều này kẻo tiền "không cánh mà bay"

14:00 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên