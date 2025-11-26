Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Thầy giáo ở TPHCM trúng 4 tỉ đồng, nhận hết tiền mặt

26-11-2025 - 19:43 PM | Xã hội

Một thầy giáo ở phường Phú Hòa Đông, TPHCM đã nhận hết tiền mặt sau khi trúng đặc biệt 4 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, chiều 26-11, anh Lê Du, chủ đại ý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng xong cho một chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 878960) 2 tờ vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 25-11.

Xổ số miền Nam: Thầy giáo ở TPHCM trúng 4 tỉ đồng, nhận hết tiền mặt- Ảnh 1.

Anh Lê Du cùng những tấm vé trúng giải đặc biệt và giải an ủi vừa đổi thưởng cho 1 thầy giáo và 1 khách hàng khác. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

"Người may mắn trúng thưởng là một thầy giáo, ngụ ở phường Phú Hòa Đông, TPHCM. Anh ấy nhận hết bằng tiền mặt" – anh Du thông tin.

Ngoài giải đặc biệt, anh Du còn cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải an ủi 3 vé Bến Tre.

Trước đó, vào ngày 21-11, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho 2 chủ nhân may mắn trúng tổng cộng 5 vé đặc biệt của vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương.

Ngày 17-11, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt 14 tờ vé số Đồng Tháp. Những người trúng thưởng là các thành viên trong một gia đình ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Thầy giáo ở TPHCM trúng 4 tỉ đồng, nhận hết tiền mặt- Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: Thầy giáo ở TPHCM trúng 4 tỉ đồng, nhận hết tiền mặt- Ảnh 3.

Đại lý vé số Mỹ Hạnh liên tục được khách hàng chọn đổi giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

"Do số tiền trúng đến 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) nên những người này chỉ nhận một ít tiền mặt, còn lại đem gửi hết vào ngân hàng" – anh Du cho biết.

Theo Thu Tâm

Người lao động

