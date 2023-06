Xóa ngay tiện ích mở rộng độc hại trên Chrome

Thông tin trên do chuyên trang Bleeping Computer dẫn kết quả nghiên cứu từ chuyên gia bảo mật Wladimir Palant, thuộc hãng phần mềm Avast Software có trụ sở tại Praha, CH Séc.

"Chúng tôi đã phát hiện 34 tiện ích mở rộng (extension) dành cho trình duyệt web Chrome có chứa các loại mã độc hại chèn vào những tiện ích mở rộng với các chức năng như chặn quảng cáo trên trình duyệt, quản lý các tab đã mở hoặc thay đổi giao diện Chrome… khiến người dùng không hay biết và cài đặt vào trình duyệt Chrome của mình" - chuyên gia Wladimir Palant tiết lộ.

Khi mã độc được cài đặt vào trình duyệt Chrome cũng đồng nghĩa tin tặc có thể xâm nhập vào máy tính, tự động download và cài đặt thêm các phần mềm độc hại để tin tặc theo dõi, lấy cắp thông tin cá nhân trên máy tính của người dùng.

Các loại mã độc này còn cho phép tin tặc lấy cắp các tài khoản trực tuyến mà người dùng truy cập bằng trình duyệt Chrome, hoặc chuyển hướng người dùng sang các trang web lừa đảo để lấy cắp thông tin của họ.

"Các mã độc này chỉ tấn công máy tính chạy Windows, còn với người dùng trình duyệt Chrome trên máy tính Macbook hoặc Linux sẽ không bị ảnh hưởng" - chuyên gia của Avast Software cho biết thêm.

Ước tính 87 triệu người dùng trình duyệt Chrome đang gặp nguy hiểm. Ảnh minh họa: Pinterest

Dẫu vậy, tới thời điểm phát hiện, đã có khoảng 87 triệu lượt cài đặt 34 tiện ích mở rộng có chứa mã độc trên trình duyệt web Chrome. Điều này đồng nghĩa đã có khoảng 87 triệu người dùng Chrome đã và đang cài đặt các loại mã độc này đang có nguy cơ bị tin tặc tấn công.

Hiện Google đã xóa 34 tiện ích mở rộng dành cho Chrome có chứa mã độc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nếu ai đã tải 34 tiện ích mở rộng dưới đây, cần nhanh chóng gỡ bỏ khỏi trình duyệt web Chrome:

Autoskip for YouTube, Soundboost, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, PDF toolbox, Epsilon Ad blocker, Craft Cursors, Alfablocker ad blocker, Zoom Plus, Base Image Downloader, Clickish fun cursors, Cursor - A custom cursor, Amazing Dark Mode, Maximum Color Changer for YouTube, Awesome Auto Refresh, Venus Adblock, Adblock Dragon, Readl Reader mode, Volume Frenzy, Image download center, Font Customizer, Easy Undo Closed Tabs, Screence screen recorder, OneCleaner, Repeat button, Leap Video Downloader, Tap Image Downloader, Qspeed Video, Speed Controller, HyperVolume và Light picture-in-picture.