Xôi Lạc TV thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng từ quảng cáo cờ bạc mạng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ban hành kết luận, đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố các bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993) về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

Bị can Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên và tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngoài ra, 70 bị can khác bị cảnh sát đề nghị truy tố về các tội Đánh bạc, Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc Tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2018, các bị can Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định thành lập dự án 90 Phút và lập trình trang web Xôi lạc TV để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Công an khám xét trụ sở Xôi lạc TV

Trong đó, Dũng góp tiền đầu tư máy móc, mua đường truyền, thuê văn phòng, nhân viên… còn Định góp công sức. Sau khi trừ đi chi phí, hai người sẽ chia đôi lợi nhuận. Hệ thống 90 Phút sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau ngoài “Xôi lạc” như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 1/1/2025 đến 5/2/2026, hệ thống các web của dự án 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như 8XBET, LU88, Man88, HBET… Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống 90 Phút đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Công Định còn cùng Đỗ Văn Chiến lập ra hệ thống “Cakhia”, hoạt động tương tự hệ thống 90 Phút. Hệ thống này cũng thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Công Định cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985) thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phạm Nguyễn Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 Phút và dự án Cakhia. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.

Do đó, Dũng phải chịu trách nhiệm với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 Phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là 69 tỷ VNĐ.

Dũng cũng bị xác định phải chịu trách nhiệm vì tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Công Định thì trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án 90 Phút, tham gia phát triển dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên của công ty GLX Network tham gia hoạt động truyền thông cho dự án 90 Phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên. Do vậy, Định cũng phải chịu trách nhiệm như Dũng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, “do có chung đam mê bóng đá” và nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng và Định đã phát triển các web xem và bình luận bóng đá.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Trọng Thuận là trưởng nhóm, trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên trong nhóm lập trình thuộc dự án 90 Phút.

Dưới sự quản lý của Thuận, nhóm lập trình đã phát triển và vận hành hệ thống 6 trang web của dự án 90 Phút để phát lậu các chương trình thể thao và quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Từ giữa năm 2023, Thuận cùng một số thành viên khác trong nhóm lập trình đã tham gia hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống trang web của dự án Cakhia để quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Bản thân bị can Thuận còn tự phát triển trang web Xem.pro và Monplayer.org có chứa các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy.

Do đó, Nguyễn Trọng Thuận phải chịu trách nhiệm như Dũng và Định, đồng thời phải bị xử lý vì phát triển, vận hành trang web Xem.pro và Monplayer.org để phát tán 134 ảnh là văn hóa phẩm đồi trụy.