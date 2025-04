Xôn xao câu chuyện 7 ngày làm bảo mẫu của nghi phạm giết con để trục lợi bảo hiểm

Theo thông tin được đăng tải, chị G.N thuê Tô Thị Ty Na (SN 1981, quê ở Quảng Nam) vào tháng 2/2025, thông qua giới thiệu của một trung tâm. Tuy nhiên 1 tuần sau đó phải tìm thuê người khác vì những biểu hiện lạ khiến chị bất an.

Câu chuyện tài khoản G.N chia sẻ cùng hình ảnh liên quan đến Tô Thị Ty Na thu hút đông đảo cộng đồng mạng quan tâm. Ảnh chụp màn hình

Tài khoản viết:

“2 hôm đầu chị mới đến, chị rất hăng hái làm việc, mẹ em thích, cô quản gia thích và chồng em cũng rất hài lòng về chị. Nhưng cứ đêm đến, em bé khóc thì thay vì chị đứng dậy pha sữa, chị lại gọi ngược đầu em dậy để pha.

Rồi 3 hôm tiếp theo là bé Sa lên bệnh viện nằm vì viêm phổi. Nhà em không có ai, chỉ có 2 mẹ con em và chị này. Đêm nào em cũng lo sợ có chuyện gì, chồng em thì bảo em bị overthinking. Có 2 chị em ở nhà nhưng em phải dọn cơm lên bàn, mời chị xuống ăn, và chị ăn xong vứt chén đó để em rửa. Ai cũng bảo em nhịn nhịn để chị ấy làm chứ nhà k có ai k đổi người được, mà bé Ấm đợt đó bị viêm phế quản nên cũng khó chăm.

Rồi 3 hôm cuối là bé Ấm cũng lên Vinmec nằm chữa viêm phế quản. Em dặn lòng là cố đến khi em bé xuất viện đổi người mới. Nhưng chị lại xin ứng tiền với lí do để làm giỗ cho con chị, chị khóc lóc tha thiết, chị đòi ứng 5tr để làm đám giỗ đàng hoàng. Em không đồng ý thì c dỗi c bảo thôi c không làm nữa.

Mỗi lần nói chuyện với chị là những cuộc trò chuyện đầy nước mắt vì người em trai quịt nợ và 2 đứa con trai đáng thương bị ch*t nước. Nói đến đâu chị khóc đến đó, chị khóc nghẹn lòng lắm nên đến lúc em cho chị nghỉ, em thương chị quá phải gửi thêm chị 1tr, dặn chị về lo giỗ cho con đầy đủ nữa chứ. Chắc chị thấy em ngu nên chị nhắn tin xin làm lại”.

Đi kèm bài viết là hình chụp về quá trình tiếp nhận bà Ty Na đến nhà làm việc, các giấy tờ tùy thân bà Ty Na gửi khi xin việc... cho thấy đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đã có hàng ngàn lượt người vào bình luận, chia sẻ.