Xôn xao thông tin Sơn Tùng sang Trung Quốc thi Đạp Gió phiên bản nam, dàn đối thủ quy tụ cái tên bất ngờ

Ngày 24/4, MXH Trung Quốc bất ngờ rộ tin tức về dàn cast Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai sắp lên sóng vào tháng 8/2024. Đáng chú ý, trong những cái tên được đồn đoán ngoài Tạ Đình Phong, Vương Lực Hoành... còn có sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP, Charlie Puth, Conor Maynard...

Theo thông tin mà bài viết đăng tải, thời gian chương trình ghi hình dự kiến vào tháng 5 - tháng 6 và lên sóng sau khi nhà đài kết thúc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 5. Không ít người cho rằng Call me by fire 2024 sẽ là phiên bản mở rộng có các nghệ sĩ quốc tế hệt như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 mùa trở lại đây.

Sơn Tùng bất ngờ bị réo tên sau khi danh sách các nghệ sĩ tham gia Call me by fire được lan truyền trên MXH Trung Quốc

Ngoài Sơn Tùng, các nghệ sĩ quốc tế khác như Charlie Puth, Conor Maynard... cũng vướng nghi vấn tham gia Đạp gió phiên bản nam

Ngay khi danh sách trên được lan truyền trên MXH, người hâm mộ chương trình lập tức bàn tán về độ xác thực về dàn cast. Đa số netizen vẫn cho rằng bài đăng trên MXH Trung Quốc hoàn toàn không đáng tin vì từ trước đến nay Sơn Tùng rất hiếm khi tham gia gameshow, huống hồ chi là chương trình âm nhạc quốc tế.

Một số bình luận của netizen trên các diễn đàn MXH: "Danh sách này không đáng tin lắm. Ảo quá, nhớ cũng có đợt nào bên diễn đàn Trung đồn Rosé thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mà có đâu", "Độ ảo của tin đồn này là 90%, đời nào Sơn Tùng tham gia gameshow".

Từ khi ra mắt đến nay, Sơn Tùng chỉ tham gia đúng một gameshow truyền hình duy nhất là The Remix 2015 , nhưng lại bỏ thi giữa chừng, khiến khán giả vô cùng hoang mang. Từ đó trở đi, Sơn Tùng gần như không tham gia bất cứ chương trình truyền hình nào.

Sơn Tùng từng thi The Remix nhưng rút giữa chừng vì lý do sức khỏe

Trong một buổi họp fan tại Đà Nẵng, Sơn Tùng cũng đã chia sẻ lý do người hâm mộ không thấy anh xuất hiện trên các gameshow truyền hình: "Thật ra tôi cũng muốn tham gia lắm chứ. Nhưng không hiểu sao chưa có lời mời nào dành cho tôi. Tôi hi vọng trong tương lai sẽ nhận được một lời mời từ một chương trình nào đó, nếu cảm thấy hợp với mình thì tôi sẵn sàng nhận lời ngay". Mặc lời giải thích của Sơn Tùng, nhiều cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ hạn chế gia gameshow để tránh thị phi và có nhiều thời gian hơn tập trung cho âm nhạc.

Tại Trung Quốc, Call me by fire do MangoTV đầu tư và sản xuất đã thành công tổ chức 3 mùa giải, liên tục gây sốt nhờ nội dung ấn tượng và thành công xây dựng những tiết mục trình diễn hoành tráng. Tương tự như Sisters who make wave (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng) , Call me by fire là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, doanh nhân, người dẫn chương trình hay nhạc công… có độ tuổi từ 30 trở lên.

Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai bản Trung thu hút khán giả bởi màn tranh tài của nhiều nghệ sĩ nam xứ tỷ dân

Trong show, các "anh tài" sẽ cùng nhau thi đua, gắn kết và vượt qua những giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách trong suốt chặng đường tham gia chương trình. Họ sẽ cùng nhau tạo nên những nhóm nhạc và luyện tập để có những tiết mục trình diễn đặc sắc cũng như đối diện những chông gai và sẵn sàng vượt qua nó. Không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế, Call me by fire được mến mộ nhờ giá trị truyền cảm hứng bởi chính các anh tài cùng nhau vượt qua mọi khó khăn đem đến tinh thần nhân văn khi tạo ra nhiều màn trình diễn thăng hoa, giúp hình ảnh nghệ sĩ đến gần với công chúng bằng góc nhìn chân thật, tích cực.